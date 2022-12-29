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未料到來勢洶洶 中專家：北京新冠感染率可能已超過80%

記者陳政錄／北京即時報導
中國防疫專家曾光(右)，出席中媒舉辦的線上峰會。（取材自鳳凰網）
中國防疫專家曾光(右)，出席中媒舉辦的線上峰會。（取材自鳳凰網）

中國鬆綁新冠疫情防控措施後，北京等地自12月初起，就迎來感染高峰。對此，中疾控流行病學前首席科學家曾光在29日的一場線上峰會表示，北京的新冠感染率可能已經超過了80%。他說，「我們沒預（料）到這次第一波就來勢洶洶，甚至很快超過50%，60%、70%，甚至80%的感染率。」

據鳳凰網報導，「2022鳳凰網財經峰會」於12月29日、30日舉行，曾光在參加峰會時表示，「現在我們還沒有一個精確統計的數字，但是我覺得這個數字是可以估算出來的。可能感染人數在北京市超過80%了，甚至還有可能更高。這是我的一個判斷。」

曾光說，這次疫情之所以讓大眾感覺來得特別猛烈，主要基於毒株傳播力強，以及冬季是呼吸道類疾病高發期等因素。

他認為，根據過去經驗，第一波通常會感染30%的人群，但是此次新冠的感染率上升速度是超過預期的，「我們沒預（料）到這次第一波就來勢洶洶，甚至很快超過50%，60%、70%，甚至80%的感染率。」

在同場峰會上，曾光也對當局的政策表示，不能因為害怕國外病毒傳進來就關閉開放的大門，並指疫情第一波風暴比較大，那第二波就很低了。但他也提醒，應盡量避免全家不分老幼集體出國旅遊。

至於今後的疫情發展，他說，新冠會不會有大規模後遺症，我們還需要觀察，今後也不排除還需要做核酸檢測

另據人民日報報導，浙江大學醫學院附屬第一醫院常務副院長裘雲慶指出，現在中國各地感染人數陸續到達了比較高狀態，據此推斷，各地的重症高峰可能會在2到3週後到達，所以現階段各級醫院急需做好救治重症患者的準備。

他還示警，目前中國各地醫院的重症監護室都達到了比較飽和的狀態，考慮重症患者救治時間一般都比較久，所以現有的醫療資源很有可能出現欠缺的情況，接下來對於各地醫院的重症救治的醫療資源和醫務人員都是一個巨大的挑戰。

疫情 北京 檢測

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