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中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

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中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

編譯陳韻涵／綜合28日電
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中國在新冠肺炎疫情升溫之際解除防疫限制，專家對於造成中國疫情主要的變異株BF.7是否將會影響美國，感到憂心。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，從新冠變異株BA.5演化而來的BF.7已能躲過免疫系統，且被認為是目前造成中國疫情升溫的主因。

美國目前的BF.7病例僅占確診總數的3.9%，新英格蘭則占3.2%。

國家廣播公司(NBC10)每周的「新冠病毒問答」節目邀請專家釋疑，說明中國疫情升溫之際解封國門，是否會讓新變異株擴散全球。 

波士頓醫學中心(Boston Medical Center)傳染病醫師哈默(David Hamer)說：「老實說，我擔心中國疫情爆發會讓新變異株產生，且新毒株可能躲過現行療法或免疫系統。至於是否會流竄全球，到時候就知道了。」

每一宗新的感染病例都讓新冠病毒有機會變異，而病毒正快速於中國擴散。

中國政府已下令對中國14億人解除清零政策，美國28日要求中國入境的旅客提供陰性證明。

儘管中國的疫苗接種率高，但補強針的接種率低，尤其是老人。

中國國產疫苗預防染疫重症的效力，不如西方國家的核糖核酸(RNA)疫苗，中國許多人在一年多前打的疫苗，至今免疫效果已退，這讓病毒有機會變異。

中國大多數人未接觸新冠病毒，中國的疫苗仰賴舊技術，相較於採用新技術的信使RNA疫苗所能產生的抗體較少。

波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)傳染病科主任克里茲基斯(Daniel Kuritzkes)表示，「我認為，數百萬個病例中肯定會出現全新變異株，且很可能在中國發生。」

專家表示，新變異株是否會造成更嚴重的症狀仍未知。

克里茲基斯說，「新變異株是否會對住院和死亡率造成更嚴重的影響無法預測，必須觀察變異株的特性，以及免疫人口是否夠龐大，足以像應對Omicron那樣，可以控制染疫重症的情況。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

疫苗 疫情 波士頓

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