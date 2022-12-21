我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

涉嘲諷亞裔 8000人要求西北普大校長下台

第一個西方疫苗BNT獲准進入中國 施打對象限德國公民

記者陳言喬／即時報導
第一批德國BNT疫苗運抵中國，僅限在華德國公民施打。（歐新社）
第一批德國BNT疫苗運抵中國，僅限在華德國公民施打。（歐新社）

德國政府發言人21日表示，德國BioNTech公司生產的新冠疫苗已經在前往中國的路上，中國允許在華德國公民接種BNT疫苗，人數約1萬人。BNT疫苗成為第一個在中國獲批准使用的西方新冠疫苗。

德國明鏡週刊21日也報導，德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）20日與中國國家主席習近平通電話，兩人談話觸及中國當前嚴峻的疫情。知情人士透露，史坦麥爾告訴習近平，德國可以馬上運送好幾億劑的BNT（中國稱「復必泰」）疫苗到中國協助抗疫，不過北京並沒有接受，目前只允許在華德國公民可以接種BNT疫苗。

德國政府發言人赫伯斯特萊特（Steffen Hebestreit）12月21日在新聞發佈會上表示，「德國BioNTech公司生產的新冠疫苗正在運往中國的途中或將在未來幾分鐘內降落中國。中國政府今天以口頭照會的方式通知聯邦政府，允許目前在華德國公民接種BNT公司生產的新冠疫苗，接種範圍在2萬名公民上下。德國正努力將施打範圍擴大到其他在中國生活的外國人」。

基於相同互惠精神，德國政府也批准在德與在歐境內的中國公民可以接種已獲WTO認證的中國科興疫苗。

德國總理蕭茲11月4日訪問北京時，BioNTech執行長隨行出訪，當時蕭茲向中國大力推銷BNT疫苗。中國外交部發人毛寧12月9日在答覆相關問題時表示，中德兩國已就為在華常住德籍公民接種德方疫苗達成共識，雙方將通過外交管道商定有關安排。

德國 疫苗 BNT

上一則

中國疫情嚴重 多地企業缺工放假 出現史上最長假期

延伸閱讀

中國疫情擴大 德國願運數億劑BNT疫苗北京沒接受

中國疫情擴大 德國願運數億劑BNT疫苗北京沒接受
18歲時助納粹屠殺萬人 德97歲婦緩刑2年

18歲時助納粹屠殺萬人 德97歲婦緩刑2年
郭董苦等BNT次世代疫苗 指揮中心：還在考慮

郭董苦等BNT次世代疫苗 指揮中心：還在考慮
CDC研究：打新版補強針 急診、住院風險降50%以上

CDC研究：打新版補強針 急診、住院風險降50%以上

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
中國鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。（美聯社）

中國新冠疫情恐奪百萬命 白宮商應對 「為時已晚」？

2022-12-20 14:10

超人氣

更多 >
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知
氣溫驟降 回家好難 5000班機延誤或取消

氣溫驟降 回家好難 5000班機延誤或取消
莎莉賽隆機場上空照 女兒路過竟喊「媽，妳好歹遮一下」

莎莉賽隆機場上空照 女兒路過竟喊「媽，妳好歹遮一下」