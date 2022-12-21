第一個西方疫苗BNT獲准進入中國 施打對象限德國公民

第一批德國BNT疫苗運抵中國，僅限在華德國公民施打。（歐新社）

德國 政府發言人21日表示，德國BioNTech公司生產的新冠疫苗 已經在前往中國的路上，中國允許在華德國公民接種BNT 疫苗，人數約1萬人。BNT疫苗成為第一個在中國獲批准使用的西方新冠疫苗。

德國明鏡週刊21日也報導，德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）20日與中國國家主席習近平通電話，兩人談話觸及中國當前嚴峻的疫情。知情人士透露，史坦麥爾告訴習近平，德國可以馬上運送好幾億劑的BNT（中國稱「復必泰」）疫苗到中國協助抗疫，不過北京並沒有接受，目前只允許在華德國公民可以接種BNT疫苗。

德國政府發言人赫伯斯特萊特（Steffen Hebestreit）12月21日在新聞發佈會上表示，「德國BioNTech公司生產的新冠疫苗正在運往中國的途中或將在未來幾分鐘內降落中國。中國政府今天以口頭照會的方式通知聯邦政府，允許目前在華德國公民接種BNT公司生產的新冠疫苗，接種範圍在2萬名公民上下。德國正努力將施打範圍擴大到其他在中國生活的外國人」。

基於相同互惠精神，德國政府也批准在德與在歐境內的中國公民可以接種已獲WTO認證的中國科興疫苗。

德國總理蕭茲11月4日訪問北京時，BioNTech執行長隨行出訪，當時蕭茲向中國大力推銷BNT疫苗。中國外交部發人毛寧12月9日在答覆相關問題時表示，中德兩國已就為在華常住德籍公民接種德方疫苗達成共識，雙方將通過外交管道商定有關安排。