中新十條發布後／民眾搶口罩 N95銷量飆26倍 價格也瘋漲

N95口罩因廠商趕製不及一罩難求。（取材自第一財經）

中國放鬆疫情 防控措施後不僅買藥難，N95口罩 也因廠商趕製不及一罩難求，價格還飆漲2.5倍。為因應「新十條」後新冠疫情可能擴大，多地近日開展「全民戴口罩」的「文明行動」，要民眾「把佩戴口罩當成一種義務」。不少民眾在退燒藥品斷貨、漲價下，改搶買N95口罩，使得N95口罩日均銷量漲26倍，各大藥店N95口罩紛紛脫銷，電商 平台上的價格也一路瘋漲。

浙江省桐鄉市9日發布「關於進一步開展『全民戴口罩』行動的通告」指出，廣大市民群眾、外來人員應當好自身健康第一責任人，把佩戴口罩當成一種義務，當作日常生活標配，切實做到「應戴盡戴」、「凡進必戴」、「規範佩戴」。引發網民熱議。

事實上不只桐鄉市，觀察者網報導，近期也有多地發文，開展類似行動，提及「把佩戴口罩當成一種義務」。早在11月10日，便有湖南常德高新區發布「全民戴口罩」文明行動的通告稱，凡在常德高新區域內工作、生活、學習、出差、旅行的所有人員，全部納入「全民戴口罩」文明行動，倡導全員隨時戴、黨員幹部帶頭戴、重點場所必須戴，以及行業部門督促戴。

近日開展「全民戴口罩」行動的地區更形成「接力」的局面。僅在9日、10日，甘肅隴南徽縣、四川阿壩州金川縣、浙江嵊州、廣西隆林等地就發布通告開展「全民戴口罩」行動。

第一財經報導，在連花清瘟漲價、自測盒斷貨後，不少消費者開始積極買入N95口罩，一些直播間的主播也開始大舉推銷口罩，口罩的銷量也明顯上升。百度健康數據顯示，近一周N95口罩近期搜索熱度增長715%。據丁香醫生旗下健康商店數據，N95口罩自7日開始銷量增加明顯，日均銷量是上月的27倍，增長了26倍。N95口罩最貴達人300元（人民幣，下同，約43.12美元）。

面對消費者近期對於口罩需求量的大漲，奧美醫療表示，近期受國內防控政策變動等影響，公司口罩等個人防護產品較為緊俏，相關產線滿負荷生產，公司正加班加點保障相關產品供應。穩健醫療方面也表示，公司的N95、KN95等多類口罩受疫情防控政策影響，銷售存在波動性，公司正積極擴產中。

九派新聞報導，近日各大藥店N95口罩紛紛脫銷，電商平台上的價格也一路瘋漲，消費者為了健康，不得不花高價買，一名消費者在美團平台給女兒購買了10個N95，花費45元，單個口罩價格近5元。而在半個月前，每個不到1元。天貓官方客服表示，這波屬於正常商品調價，不涉及違規問題。