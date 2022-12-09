「凜冬已過，你看到了嗎?」 網友湧李文亮微博留言

中國宣布防疫新十條措施後，大批網友再次湧向李文亮的微博留言。(路透資料照片)

被籲為新冠疫情 的「吹哨者」，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮 因在微信群中發布關於華南海鮮市場疫情的信息，被網友稱之為「吹哨人」，以致他不幸染疫離世後，大批網友紛紛湧入微博留言悼念。中國7日宣布防疫 新十條措施後，大批網友再次湧向李文亮的微博，他們紛紛留言「三年了，終於結束了」、「李醫生，你看到了嗎？」

中國7日再宣布10項放寬防疫措施，宣布除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。也不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。新措施宣布後，等於民眾跨區流動不再受到限制。

其被視為新冠疫情爆發近三年來，官方作出最大幅度的防疫鬆綁措施，令不少民眾雀躍。自7日下午起，大批網友陸續湧向李文亮遺留下來的新浪微博帳號，留下自己的感言，當中常見的包括「三年了，終於結束了」。也有許多人趁機對李文亮表達懷念，「李醫生、凜冬已過，你看到了嗎」、「李醫生，深圳今天徹底放開了，新的開始終於來了」、「做為基層服務人員向前輩致敬，人民永遠不會忘記您」、「希望您在那邊也好好」。

另外，一名疑似李文亮的侄子留言道：「叔，終於要結束了，你一定看到了吧，我相信奶奶也一定看到了」。還有一名網友直指，「如果在你（李文亮）吹哨時就果斷地採取措施，何必有這三年亂象，最終也無人來負這個責」、「鬧劇快結束了，發生了很多事，我只能盡可能保證自己不忘記、不原諒，安息吧」、「謝謝，英雄，蒼天會懲戒那當時懲戒你的帶帽人」。

許多網友紛留言，「李醫生瞑目，一切安好，早日回歸，再做名醫」、「感謝您，吹哨人，如果多些您這樣的有良知的醫生，世間會更美好！李醫生千古流芳！」、「感謝你發出的警醒，整個社會少發生了很多悲劇，果然能獨立思考的人最可貴，三年了，請安息吧！」、「三年了李醫生，好多事情都改變了，好多人也走散了，希望自己能夠事業順利，從新開始！」、「李醫生，三年了，疫情結束了，接下來的路便是我們自己走下去了，開端的時間是你提醒了大家，謝謝，以及願你來世更好！」