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旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

中國新聞組／北京6日電
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）

「50歲華人女子應聘空姐被三家航司錄取」日前上了熱搜榜。胡胡（網名）今年50歲，在一般人的概念裡，這已是知天命的年紀，但她卻不這樣認為。她40歲開始健身，十年如一日保持著20歲的身材，拍過醫療廣告、內衣廣告、遊輪廣告。50歲時面臨失業，她立即振作，被三家航空公司錄取，如此「勵志」人生令人好奇。

上游新聞報導，胡胡在新的崗位需要全程說英語，因為口語不好，她決定開始從頭練習。

胡胡（右）和丈夫合影。 （取材自上游新聞）
胡胡（右）和丈夫合影。 （取材自上游新聞）

據胡胡表示，自己在北京長大，1996年到芬蘭留學，當時不到24歲。在遇到當時的男友、現在的老公Risto後，選擇了定居芬蘭，32歲那年生下了女兒。

胡胡在阿卡達應用科學大學獲得本科學歷，後來在拉瑞爾應用科技大學取得服務創新與設計專業碩士學位。40歲之前，她一直從事國際貿易相關工作。

40歲那一年，她第一次失業。因為不景氣她被公司裁員，但她並沒氣餒，在收到裁員通知前，他就去一家航空公司投了簡歷。收到裁員通知的當天下午，她就去航空公司參加了面試，並順利通過，成為一名空乘，十年的「空中人生」讓她愛上了這份職業。

然而，她沒料到10年後將再次面臨失業。2020年，胡胡已在挪威航空服務了六年多。由於是一家小航空公司，疫情影響下不得不停運。2021年年末，公司通知空乘人員回去面試上崗，但胡胡落選了。

胡胡得知落選那一天，恰好是女兒的生日，自己偷偷哭了一場，收拾心情去陪女兒過生日，但心情十分低落。但這樣的低落，沒有影響她太久。12月，她便開始籌畫報考其他的航空公司。為此，她做足了功課。很快，她申請的漢莎旗下歐洲之翼(Eurowings)駐瑞典基地便通知她面試，面試當天胡胡幾乎是年紀最大的應聘者之一，幸運的是，她被留了下來。2022年初，她又報名參加另一家航空公司的面試，也順利過關。最終，她選擇了去「歐洲之翼」。

2022年6月底，胡胡又申請了芬蘭航空駐瑞典的空乘，並且順利通過了兩周課程，進入新的公司，成為公司唯一的華人空乘。截至今年11月下旬，50歲的她已經在新的航空公司飛了三個月。

為什麼航空公司會招收年過五旬的胡胡做空姐？胡胡說，在歐洲空姐的職務並沒有對年齡、身材、樣貌有嚴格要求，航空公司看重的是服務的水平和對航空安全流程的掌握程度。

胡胡個人照。 （取材自上游新聞）
胡胡個人照。 （取材自上游新聞）

但胡胡也對自己的身材管理十分自信。她說41歲時養成了一項對自己人生影響很大的習慣--健身，這也是她直到50歲仍保持著極好體態的唯一秘訣。

面試 裁員 健身

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