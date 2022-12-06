習近平悼江澤民 讚卓越領導人 全中國默哀3分鐘

胡錦濤(右)5日在告別式上彎腰和王冶坪握手，習近平(中)則是擁抱家屬致意。（央視截圖）

中共 前領導人江澤民 的遺體，昨由現任總書記習近平 等黨政高層護送到八寶山革命公墓火化。八寶山附近道路全封閉，逾千黨員參加送行，統一穿黑外套、左胸佩戴白花。北京人民大會堂今日上午10時舉行追悼會，習近平致悼詞，讚江澤民是卓越領導人。

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習近平在悼詞中稱江澤民是「我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，三個代表重要思想的主要創立者。」

習表示，「全黨全軍全國各族人民，為失去了江澤民同志這樣一位偉大人物感到無限悲痛，世界各國人民、各國領導人和各方面國際友人也表示深切哀悼。」

習近平6日在江澤民追悼會致悼詞。（央視截圖）

新華社報導，追悼會默哀期間，全國人民默哀三分鐘，各地鳴笛三分鐘，防空警報鳴響三分鐘。中國駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀。追悼會默哀期間，證券期貨市場、銀行間債券市場等停止交易三分鐘。

根據當局規定，6日全國停止公共娛樂活動一天。在此之前，騰訊、網易等多個平台旗下遊戲已宣布6日暫停服務，北京環球影城5日中午也發布公告稱，在悼念活動當天，度假區「將遵照國家有關重要活動安排暫時關閉」。

江澤民逝世，北京當局高規格以對。習近平除了5日率領李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等現任高層領導人到醫院送別，護送遺體到八寶山革命公墓。

另外，在20大「被離場」的胡錦濤也首次露面，5日赴醫院參加告別式，看來健康狀態不錯。

在解放軍總醫院的告別室中，習近平等人對江澤民的遺體三鞠躬，向江澤民夫人王冶坪和親屬表示慰問。而據央視「新聞聯播」的畫面，胡錦濤在他人攙扶下瞻仰遺體，接著微蹲躬身、雙手合十對王冶坪致意，還握了握手。從畫面來看，胡錦濤是慰問過程中唯一和王冶坪握手的。

此外，央視網也在5日特別強調「江澤民同志病重期間和逝世後，習近平等前往醫院看望或以其他方式表示慰問」， 刻意尊崇江的政治地位。