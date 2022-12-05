我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

神舟14號返地球花9小時 每一步科技含量高

中國新聞組／北京5日電
神舟14號安全返回。圖為航天員劉洋。 (中新社)
神舟14號安全返回。圖為航天員劉洋。 (中新社)

神舟14號乘組的「回家路」只用了約9個多小時，航天員返回地球的流程，簡單來說就是分離、穿越大氣層、著陸，每一步科技含量都非常高。

央視網報導，航天員的回家之路，第一步就是分離。在這個過程中，載人飛船要和空間站組合體分離，返回艙還要和軌道艙、推進艙分離。在完成分離之後，神舟飛船就要進行自動變軌的動作，它會從400公里高度的圓形軌道，變軌到近地點低於100公里高度的橢圓形軌道，從而為再入大氣層做準備。

再入大氣層是航天員回家之路上風險最高的步驟，再入的過程中，返回艙會和大氣層摩擦，產生上千度的高溫，普通材料根本經受不住，這個時候，就需要用到防熱衣。

為了讓返回艙平穩的著陸，在距離地面十公里的時候，降落傘會打開，進一步降低返回艙的速度。返回艙的降落傘分為引導傘、減速傘、主傘三頂傘。在整個過程中，為避免過載太大，減速傘和主傘並不能一下子全部打開。

航天科技集團五院載人飛船系統副總設計師榮偉說，就像開車要慢慢地減速，逐漸減速，相當於是先把它速度降低一點以後再降低。同時，發動機也會作好著陸緩衝的準備。

航天科技集團五院載人飛船系統總體副主任設計師彭華康說，當返回艙降落到離地面1米左右的時候，著陸反推發動機會工作，它產生一個向上的衝量，進一步使返回艙的速度降到1至2米每秒。然後艙內又有緩衝的座椅，座椅裡面也還有一些緩衝的材料，能夠進一步確保返回艙著陸的衝擊更小，確保航天員的安全。

高溫

上一則

風向變了 環時：多地競相層層減碼 網友：比賽解封速度

下一則

神舟14號寒夜著陸 3航天員：回家踏實溫暖

延伸閱讀

威廉王子夫婦會見拜登 出席「為地球奮鬥獎」典禮 甘迺迪女兒陪同

威廉王子夫婦會見拜登 出席「為地球奮鬥獎」典禮 甘迺迪女兒陪同
中國神舟14號返回艙成功著陸 3太空人狀況良好

中國神舟14號返回艙成功著陸 3太空人狀況良好
零下15℃ 神舟14號挑戰夜間極寒著陸

零下15℃ 神舟14號挑戰夜間極寒著陸
神舟十四號太空船將著陸 夜間低溫零下15度挑戰大

神舟十四號太空船將著陸 夜間低溫零下15度挑戰大

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」