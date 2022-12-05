神舟14號返地球花9小時 每一步科技含量高

神舟14號安全返回。圖為航天員劉洋。 (中新社)

神舟14號乘組的「回家路」只用了約9個多小時，航天員返回地球的流程，簡單來說就是分離、穿越大氣層、著陸，每一步科技含量都非常高。

央視網報導，航天員的回家之路，第一步就是分離。在這個過程中，載人飛船要和空間站組合體分離，返回艙還要和軌道艙、推進艙分離。在完成分離之後，神舟飛船就要進行自動變軌的動作，它會從400公里高度的圓形軌道，變軌到近地點低於100公里高度的橢圓形軌道，從而為再入大氣層做準備。

再入大氣層是航天員回家之路上風險最高的步驟，再入的過程中，返回艙會和大氣層摩擦，產生上千度的高溫 ，普通材料根本經受不住，這個時候，就需要用到防熱衣。

為了讓返回艙平穩的著陸，在距離地面十公里的時候，降落傘會打開，進一步降低返回艙的速度。返回艙的降落傘分為引導傘、減速傘、主傘三頂傘。在整個過程中，為避免過載太大，減速傘和主傘並不能一下子全部打開。

航天科技集團五院載人飛船系統副總設計師榮偉說，就像開車要慢慢地減速，逐漸減速，相當於是先把它速度降低一點以後再降低。同時，發動機也會作好著陸緩衝的準備。

航天科技集團五院載人飛船系統總體副主任設計師彭華康說，當返回艙降落到離地面1米左右的時候，著陸反推發動機會工作，它產生一個向上的衝量，進一步使返回艙的速度降到1至2米每秒。然後艙內又有緩衝的座椅，座椅裡面也還有一些緩衝的材料，能夠進一步確保返回艙著陸的衝擊更小，確保航天員的安全。