國潮興起 中品牌紛「割席」日系元素

奈雪的茶北京某門店。（取材自中新網）

走高端奶茶路線的「奈雪の茶」近日被發現悄悄將「NAYUKI」(日式羅馬音)改成「NAIXUE」，字體變為線條更平直的版本，Logo的中文名「奈雪の茶」也變為「奈雪的茶」。

中新網報導，從名創優品到元氣森林，再到奈雪的茶，曾經熱中「日系元素」的中國品牌們正悄悄改變策略。

2015年11月，奈雪的茶首店在深圳開業。據官網介紹，其名字由來是創始人彭心的網名叫「奈雪」。但品牌名字使用日文「の」和日式發音和Logo風格，都透露出日式小清新的品牌訴求，但從創始人到品牌都與日本 並無關係。

如今，頂了7年日式名字的奈雪，有了「七年之癢」。針對改名一事，奈雪的茶相關負責人稱，這是奈雪七周年的品牌升級動作，之後會在全中國範圍內進行更換。

報導稱，隨著國潮興起，昔日的「銷售密碼」，如今開始在營銷上「花式翻車」。一眾品牌開始紛紛與日系元素「割席」。

2021年6月，農夫山泉 因宣傳新款蘇打氣泡水時使用了「拂曉白桃產自日本福島縣」字樣，被質疑涉嫌虛假宣傳。今年8月，因把旗袍公仔稱做藝伎服裝，惹了眾怒的名創優品隨即被網友扒出：連標榜的日本設計師「三宅順也」都是子虛烏有。