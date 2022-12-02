我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

國潮興起 中品牌紛「割席」日系元素

中國新聞組／北京3日電
奈雪的茶北京某門店。（取材自中新網）
奈雪的茶北京某門店。（取材自中新網）

走高端奶茶路線的「奈雪の茶」近日被發現悄悄將「NAYUKI」(日式羅馬音)改成「NAIXUE」，字體變為線條更平直的版本，Logo的中文名「奈雪の茶」也變為「奈雪的茶」。

中新網報導，從名創優品到元氣森林，再到奈雪的茶，曾經熱中「日系元素」的中國品牌們正悄悄改變策略。

2015年11月，奈雪的茶首店在深圳開業。據官網介紹，其名字由來是創始人彭心的網名叫「奈雪」。但品牌名字使用日文「の」和日式發音和Logo風格，都透露出日式小清新的品牌訴求，但從創始人到品牌都與日本並無關係。

如今，頂了7年日式名字的奈雪，有了「七年之癢」。針對改名一事，奈雪的茶相關負責人稱，這是奈雪七周年的品牌升級動作，之後會在全中國範圍內進行更換。

報導稱，隨著國潮興起，昔日的「銷售密碼」，如今開始在營銷上「花式翻車」。一眾品牌開始紛紛與日系元素「割席」。

2021年6月，農夫山泉因宣傳新款蘇打氣泡水時使用了「拂曉白桃產自日本福島縣」字樣，被質疑涉嫌虛假宣傳。今年8月，因把旗袍公仔稱做藝伎服裝，惹了眾怒的名創優品隨即被網友扒出：連標榜的日本設計師「三宅順也」都是子虛烏有。

2020年，元氣森林在官網啟用了新Logo，將官網主標識到產品宣傳海報都換成了漢字「氣」。名創優品表示已於2019年底開始推動「去日化」工作，並將更換門店門頭、店內裝潢、商品標籤及宣傳物料的日本元素。

商超貨架上已改名字的元氣森林。（取材自中新網）
商超貨架上已改名字的元氣森林。（取材自中新網）

日本 農夫山泉

上一則

買一盒500支棉籤 她細數少88支獲賠2元

下一則

中清零效應 初婚人數37年新低 2021年僅1157萬人

延伸閱讀

世足賽／死亡之組爆泠 日本踢進16強 德慘遭淘汰 西班牙晉級

世足賽／死亡之組爆泠 日本踢進16強 德慘遭淘汰 西班牙晉級
世足賽／連斬2冠軍隊 日本寫3大紀錄

世足賽／連斬2冠軍隊 日本寫3大紀錄
世足賽／輸日本險遭淘汰 西班牙教頭：我會心臟病發

世足賽／輸日本險遭淘汰 西班牙教頭：我會心臟病發
世足賽／日本晉級16強 主帥：亞洲足球能戰勝世界強國

世足賽／日本晉級16強 主帥：亞洲足球能戰勝世界強國

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬