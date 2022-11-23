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劉強東挺共同富裕? 京東高層減薪 基層福利改善

記者林則宏／綜合報導
京東集團創辦人劉強東宣布，高階管理人員減薪。（路透）
京東集團創辦人劉強東宣布，高階管理人員減薪。（路透）

中國電商巨頭京東集團創辦人劉強東宣布，為提高基層員工福利待遇，同時減輕公司壓力，明年起，集團副總監以上高階人員，現金薪酬全面降低10%至20%，職位愈高降愈多，消息登熱搜引發關注。劉強東此舉贏得輿論廣泛讚賞，認為他是以實際行動踐行中國國家主席習近平提出的「共同富裕」。

劉強東22日發表一封給全體員工的公開信，宣布降低公司高層的現金薪酬、提升基層員工的福利待遇，他希望公司高層能理解支持。

在提升基層員工待遇方面，劉強東提出，將逐步把今年7月底收購的物流公司「德邦」的外包員工轉為正式員工，以確保所有員工都能享受「五險一金」的社會保險與福利。

與此同時，劉強東表示，京東將為包括所有物流、客服等基層員工設立「住房保障基金」。京東將投入人民幣100億元（約14億美元）為基層員工提供購房無息貸款。劉強東本人也將再捐款1億元，集團及各個業務集團也會拿出一定比率現金，擴充「員工子女救助基金」的規模。

中新經緯報導，京東從自建物流之初就採用全職員工，與一線快遞員簽訂勞動合約、繳納「五險一金」，並提供商業保險、通訊、防寒防暑、交通工具等多種福利及補貼。

電商巨頭京東宣布提高基層福利待遇，被認為率先響應中國國家主席習近平提出的「共同富...
電商巨頭京東宣布提高基層福利待遇，被認為率先響應中國國家主席習近平提出的「共同富裕」。（路透）

報導稱，除高於同行平均水平的薪酬福利待遇外，京東早在2012年就開始打造「安居計畫」，向符合條件的員工提供最高100萬元的無抵押、無擔保、無息的貸款。

習近平在中共20大報告中首次提及「規範財富積累機制」，並強調要「調節過高收入，取締非法收入」，當時即被外界熱議是否意味著要向富人「開刀」。京東高管此番減薪，則普遍被解讀為回應「共同富裕」。

此外，胡潤研究院日前公布「2022胡潤慈善榜」，過去一年有49位中國企業家捐贈超過1億元，共計捐贈728億元。其中，劉強東就以捐贈149億元首次成為「中國首善」。

劉強東致員工信內容(資料來源：京東新聞整理 林茂仁／製表)
劉強東致員工信內容(資料來源：京東新聞整理 林茂仁／製表)

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