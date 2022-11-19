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巨乳辣妹改穿羽絨大衣 「椰樹」女郎：要當正能量代表

中國新聞組／北京19日電
「椰樹集團」曾因四名身材窈窕、穿著火辣的女郎直播引起爭議。（取材自上游新聞）
「椰樹集團」曾因四名身材窈窕、穿著火辣的女郎直播引起爭議。（取材自上游新聞）

中國知名椰汁品牌「椰樹集團」之前因為找來身材火辣的「椰樹女郎」在直播間跳性感熱舞，引起爭議，被網民戲稱是「行走在擦邊最前沿」。最近椰樹女郎再度出現在直播間，但換上了羽絨服將上半身包緊緊，不過下半身依然是短裙，露出細長的腿部曲線，推銷自家椰汁。椰樹女郎們稱，改變風格是「不希望大家誤解」，要「成為正能量的代表」。

環球Tech報導，四名「椰樹女郎」日前出現在貨拉拉直播間，每個人身上都穿著黑色的羽絨外套，跳了一段舞之後，在觀眾的要求下脫下羽絨外套，裡面是長袖的POLO衫上衣與白色短裙，比早前的緊身短袖風格保守了許多。

其中一位女郎發言說：「因為我們之前直播的內容，引起大家的一些討論，希望大家對我們不要有誤解。我們是一群非常積極向上的女孩子，也希望能成為正能量的代表。」

椰樹集團的廣告風格真的要改嗎？據上游新聞報導，椰樹集團多年來均選擇身材豐滿、長相甜美的模特兒拍廣告，代言女星從徐冬冬、周琳到朱可兒，都是以「身材好」聞名，其廣告畫面、用語風格也較為大膽，甚至多次被相關行政部門處罰。後來椰樹集團似乎為了轉變形象，廣告開始換成普通小學生、中學生和大學生的形象。

不過，今年10月，椰樹集團在新媒體平台的營銷開始啟用四名新人，她們身材依舊豐滿、穿著火辣，在直播間又唱又跳，曾因被抖音連續多次中斷直播而引發輿論關注。

不少網民對四名模特表示讚揚，認為她們長相甜美，沒有網紅臉、沒有「排骨精」，稱她們為「椰樹女郎」；但也有一些人認為她們穿著依舊太性感，跳舞的動作疑似挑逗，椰樹集團並沒有走出「土味」營銷的老路。

報導引述一名MCN機構（網紅孵化機構）的負責人分析稱，椰樹女郎突然轉變風格其實是一種慣用套路，「這種前期直播吸引眼球，中期改變保住帳號，透過話題保持熱度，最後完成變現，是一種常見套路」。四名女郎雖然沒有簽約MCN機構或直播公會，但從她們直播的場景布置來看，肯定有專業團隊在幫忙打造。

「椰樹集團」曾因四名身材窈窕、穿著火辣的女郎直播引起爭議。（取材自環球Tech）
「椰樹集團」曾因四名身材窈窕、穿著火辣的女郎直播引起爭議。（取材自環球Tech）
「椰樹女郎」日前突然轉變風格，穿著羽絨外套直播。（取材自環球Tech）
「椰樹女郎」日前突然轉變風格，穿著羽絨外套直播。（取材自環球Tech）
「椰樹女郎」日前突然轉變風格，穿著變得比較保守。（取材自環球Tech）
「椰樹女郎」日前突然轉變風格，穿著變得比較保守。（取材自環球Tech）

貨拉拉 抖音

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