「永遠的super i竇」卸任武大校長 數百學子自發夾道歡送

學生們揮手目送竇賢康乘車離校。（視頻截圖）

2022年11月14日中午12時20分，竇賢康走出武漢 大學行政樓，數百名等候在樓前的學生開始歡呼和鼓掌，他們自發前來，為這位剛卸任的校長送行。

公開資料顯示，竇賢康於2016年12月6日就任武漢大學校長，2022年11月11日，履新國家自然科學基金委員會黨組書記。

新京報報導，武漢大學信息管理學院研一學生張帥 是參與送行的學生之一，他說，11月14日上午11時半左右，就已經有同學來到現場；中午12時，前來送行的學生越來越多，從行政樓前方排到了階梯下的大道。

「我怕我沒有機會，跟你說一聲再見，因為也許就再也見不到你……」此時，一曲「再見」唱響，竇賢康的眼眶和鼻尖瞬間泛紅。

在歌聲中，兩名女生代表同學們分別為他送上一束鮮花和一本紀念圖冊，據了解，該圖冊收錄竇賢康在任期間參加學生活動的各類照片。花束中插著一張卡片，上面寫著：天涯海角有盡處，唯有師恩無窮期。珞珈一程，三生有幸。祝竇校身體健康，萬事勝意。

竇賢康向前來送行的學生鞠躬。（取材自新京報） 學生代表為竇賢康送上花束。（取材自新京報）

接過禮物，竇賢康流著淚望向在場學生，再次鞠躬致謝。隨後，他揮了揮手，走下台階，全程被學生環繞，大家的送行曲目變更為武漢大學校歌「合照」。他一邊走，一邊與學生握手道別。「校長再見！校長越來越好！校長健健康康！」學生們高喊著，在道路兩旁目送竇賢康離開學校。

14日晚，「武大學子齊唱再見送別校長」的詞條登上短視頻平台熱榜，該校學生及學生家長紛紛在相關視頻下留言。有人表示：竇校是個非常好的校長，他的「一切為了學生」理念，使我們深受感動。

竇賢康也被叫做「i竇」、「永遠的super i竇」，這是學生們對他的愛稱。在張帥心中，關愛學生、具有大局觀的竇賢康是他的偶像，「2020年疫情 緩解後，竇校長邀請醫護人員進校賞櫻，這件事特別觸動我，也讓我認識了竇校長。」