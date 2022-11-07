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提前劇透…上海樂高樂園模型 進博會亮相

中國新聞組／上海7日電
上海樂高樂園度假區概念設計模型。（取材自澎湃新聞）
上海樂高樂園度假區概念設計模型。（取材自澎湃新聞）

廣受關注的上海樂高樂園度假區概念設計模型，日前首次震撼亮相於第五屆進博會樂高展台，近10萬顆樂高積木搭建而成的模型，以惟妙惟肖的多維度創意，向公眾提前劇透了上海市金山區正在建設中的上海樂高樂園核心區域概覽。

影音來源：YouTube

澎湃新聞報導，上海樂高樂園度假區概念設計模型，是基於上海樂高樂園度假區園區概念設計圖紙搭建而成，該模型是由來自世界各地的11位默林魔法製造團隊設計師和29位樂高模型拼砌大師，歷時半年聯手打造，以1比220的比例，栩栩如生地展現了上海樂高樂園度假區，其中包括了樂高城市、積木街道等核心特色主題片區，以無限創意和全方位立體視角，令上海樂高樂園度假區的「金」彩玩樂未來初顯雛形。

據報導，除了概念設計模型的重磅發布，上海樂高樂園度假區還為本屆進博會帶來諸多驚喜。如以「沉浸式玩樂」為靈感打造的展台，通過標誌性的上海樂高樂園度假區門頭和親臨現場的樂高樂園人偶Mike和Amy，引領大家來到充滿趣味的玩樂氛圍中。所有來賓還可參與到諸如馬賽克牆投遞簽名磚等趣味互動體驗，為上海樂高樂園度假區建設「添磚加瓦」。

報導指出，上海樂高樂園度假區位於上海市金山區楓涇鎮，是專為2-12歲親子家庭打造的樂高主題樂園和酒店綜合度假區，佔地面積達31.8萬平方米，建成後的上海樂高樂園度假區將有樂高主題樂園以及一座配套主題度假酒店。

除了基於樂高熱門玩具套裝概念引申的主題片區，樂高樂園的經典遊樂設施，例如飛龍過山車和駕駛學校，也將悉數登場。報導說，樂高樂園度假區創意總監Kael Elliott介紹，「上海樂高樂園度假區位於東海之濱的金山區，加之上海本身也是一個國際港口城市，我們想展現出這樣的地理特色。遊客將能夠在室外迷你天地裡遊覽到由樂高積木顆粒拼砌而成的例如外灘、陸家嘴等上海地標性建築群。」

上海樂高樂園配套商業街將於本月中旬開工建設，通過布局親子餐飲、新零售、創意展覽、文化夜市等業態，呈現多元化的吃、住、遊、購、玩綜合體驗，實現與上海樂高樂園度假區的「共生共贏」。

第五屆進博會樂高展台吸引了大批參觀者。（取材自澎湃新聞）
第五屆進博會樂高展台吸引了大批參觀者。（取材自澎湃新聞）

樂高樂園 親子 主題樂園

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