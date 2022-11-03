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廣西「最高齡」考取駕照 88歲翁：已花30萬買好特斯拉

中國新聞組／北京3日電
廣西河池88歲老人孫愛道成功考取了C2駕照。（取材自極目新聞）
廣西河池88歲老人孫愛道成功考取了C2駕照。（取材自極目新聞）

廣西河池88歲老人孫愛道成功考取了C2駕照，成為駕考取消年齡限制後，河池市申請駕駛證年齡最大的考生。對此，有網友表示十分敬佩，也有網友擔心其安全，認為老人年齡這麼大了，不該駕車上路。

極目新聞報導，河池市公安局交警支隊工作人員稱，孫愛道各項考試合格，符合條件，已頒發駕照。孫愛道學習的駕校教練黃榮也表示，老人學開車總共兩個月左右，是他教過的最老、最能學的學員，確實令人佩服。

當事人孫愛道表示，已經花近30萬元人民幣（約4.1萬美元）購買了一輛特斯拉，目前仍在練習階段，偶爾開車會有專人陪同確保安全。

被問到為何要考駕照？孫愛道說他以前在郵電局工作，1990年退休時才56歲，那時候是可以考駕照的，「但我平時一般都是騎摩托車，感覺用不上小轎車」，等到68歲時，聽說國家限制70歲以後不讓開車了，他心想考到了駕照也開不了兩年，就放棄了。到了70歲，摩托車駕駛證被依法註銷。孫愛道表示，去年看到國家放開了對老人開車年齡的限制，「我又再次想著考駕照」。

河池市公安局交警支隊工作人員稱，孫愛道各項考試合格，符合條件，已頒發駕照。（取材...
河池市公安局交警支隊工作人員稱，孫愛道各項考試合格，符合條件，已頒發駕照。（取材自極目新聞）

據報導，孫愛道說，擔心安全問題，好多駕校都不願意接收，「我前前後後一共找了五家駕校，都不讓我報名」。後來終於找到一個認識的朋友黃榮，他正好在榮昌駕校當教練，經由他同意才報了名。孫愛道持身分證明到車管所進行記憶力、判斷力、反應力即「三力」測試，指標全部合格，具備申請駕駛資格，這才安下心來考駕照。

被問到學駕照家人擔心嗎？孫愛道說，他只有一個獨生女兒，「要說擔心女兒肯定會有，但她不想我留下遺憾」。孫愛道表示，在駕校報名後，理論考試準備了很長的一段時間，考科目一前，每天都按時按量在電腦上做題、學習。為了加深記憶，還將難題記錄在筆記本上。最終，以94分一次性考過科目一，「在考場上，那些年輕的學員看到我，都覺得很意外」。

報導指出，孫愛道表示，拿到駕照後黃榮教練陪他到郊區寬闊人少的路段練過幾次車。最近，孫愛道花了將近30萬元購買了一輛特斯拉Model3，其中女兒出了一部分錢，為免以後過戶麻煩，新車寫的也是女兒的名字，「我還到人少路寬的地方練過三次車，每次也都是女兒作陪」。

駕照 特斯拉 公安

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