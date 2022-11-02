開航特惠…瀋陽→蕪湖機票9元 業者：真的

網傳瀋陽飛蕪湖機票僅需9元，由春秋航空執飛。春秋航空表示，9元機票屬實，屬於開航特惠活動。圖為春秋航空班機。（取材自宣城日報）

近日有網友發現，從瀋陽桃仙國際機場 飛往安徽蕪湖蕪宣機場的機票只需9元（人民幣，下同，約1.2美元）。春秋航空相關負責人表示，9元機票屬實，屬於開航特惠活動。不僅如此，蕪湖-福州、蕪湖-石家莊等航線 的特價機票也僅需9元，蕪湖飛廈門的特價機票也僅需59元。

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楚天都市網報導，該負責人介紹，春秋航空入駐安徽蕪湖蕪宣機場，並新開通了四條航線，分別是蕪湖-廈門、蕪湖-石家莊、蕪湖-瀋陽、蕪湖-福州，均為春秋航空獨飛。

開航初期，推出特價機票活動，主要是想培養大家坐飛機的習慣。讓旅客們知道，蕪宣機場是蕪湖人 家門口的機場，今後出行不僅僅可以乘坐火車，也可以坐飛機，進一步便利旅客出行。

在訂票平台上，不少平台針對9元機票繼續優惠，更有平台優惠到3元。以蕪湖飛瀋陽為例，只需再加上170元的機建燃油費，即可順利出行。