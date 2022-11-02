開航特惠…瀋陽→蕪湖機票9元 業者：真的
近日有網友發現，從瀋陽桃仙國際機場飛往安徽蕪湖蕪宣機場的機票只需9元（人民幣，下同，約1.2美元）。春秋航空相關負責人表示，9元機票屬實，屬於開航特惠活動。不僅如此，蕪湖-福州、蕪湖-石家莊等航線的特價機票也僅需9元，蕪湖飛廈門的特價機票也僅需59元。
來源：YouTube
楚天都市網報導，該負責人介紹，春秋航空入駐安徽蕪湖蕪宣機場，並新開通了四條航線，分別是蕪湖-廈門、蕪湖-石家莊、蕪湖-瀋陽、蕪湖-福州，均為春秋航空獨飛。
開航初期，推出特價機票活動，主要是想培養大家坐飛機的習慣。讓旅客們知道，蕪宣機場是蕪湖人家門口的機場，今後出行不僅僅可以乘坐火車，也可以坐飛機，進一步便利旅客出行。
在訂票平台上，不少平台針對9元機票繼續優惠，更有平台優惠到3元。以蕪湖飛瀋陽為例，只需再加上170元的機建燃油費，即可順利出行。
網上搜索發現，蕪湖至瀋陽沒有直達火車，需要在南京或合肥中轉，火車票票價700多元（約96美元），路上需要花費9小時30分左右。同樣，蕪湖至福州也沒有直達火車，需要在杭州和合肥中轉。蕪湖至石家莊雖然有直達火車，但路途需要5時30分左右，票價為500多元。這些新航線開通後，不僅僅填補了部分城市之間的航班空白，也極大方便了當地居民出行。
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