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繼過冬「八件套」後…歐洲搶「小三件」 義烏帽子賣30億

中國新聞組／北京29日電
工廠加緊趕工生產帽子。（央視畫面截圖）
工廠加緊趕工生產帽子。（央視畫面截圖）

由於能源價格飛漲，即將來臨的冬天讓歐洲人非常頭疼。中國保暖用品到歐洲市場的出口量因此明顯增長，繼過冬八件套後，號稱取暖「小三件」的帽子、圍巾、手套熱銷。今年1到9月，光義烏市出口帽類產品就達30.1億元（人民幣，下同，約4億美元），同比增長53.1%，還要加急「空運」。

每日經濟新聞報導，義烏國際商貿城的經營戶章芳潔，從事帽子出口已有30年時間，目前公司產品80%都出口到歐洲市場。其中，一款兔毛帽子是今年出口歐洲最火的產品之一，累計已賣掉20多萬頂。在義烏上溪工業園區的一家帽子工廠，40多個工人正在加班加點趕製的，是一批要在11月初發往芬蘭的針織帽。

行業人士介紹說，歐洲冬帽產品，往往是自3月開始進入下單旺季，一直持續到9月、10...
行業人士介紹說，歐洲冬帽產品，往往是自3月開始進入下單旺季，一直持續到9月、10月出貨結束，但今年直到現在廠家還在陸續接到訂單。（取材自央視財經）

行業人士介紹說，歐洲冬帽產品，往往是自3月開始進入下單旺季，一直持續到9月、10月出貨結束，但今年直到現在廠家還在陸續接到訂單。

對於近期追加的訂單，傳統海運已來不及，不少企業會選擇空運、陸運組合的方式。空運價格高，所以少量貨物走空運，其他走卡車或中歐班列。

浙江某國際貨運代理總經理胡躍表示，很多都是急單，選擇空運，差不多7天，卡車差不多是20天，會選擇比較快捷的方式。最近通過空運或卡車的量比正常的狀態翻了三倍。

義烏帽子賣出超30億元，還要加急「空運」。（央視畫面截圖）
義烏帽子賣出超30億元，還要加急「空運」。（央視畫面截圖）

據了解，歐洲能源危機加劇，來自中國的過冬八件套正遠銷歐洲。秋衣秋褲、光腿神器、法蘭絨睡衣、熱水袋、暖手寶、取暖器、電熱毯和高領毛衣等，中國製過冬產品正被歐洲消費者買爆。

其中，光腿神器在歐洲走紅，10月至今的銷售額年增長達131%，尤其荷蘭、德國和法國的女性最喜愛這種「神奇絲襪」，中國的法蘭絨睡衣在歐洲的銷量也有所增長。

此外，近年來，帽子、圍巾、手套「小三件」，由於生產壁壘較低，低端產品的國際競爭力減弱，行業人士表示，國內企業在積極提升產品附加值，向中高端產品轉型。

來源：CCTV財經

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