汶川地震被救 蔡茂強14年後滅山火殉職 犧牲前正籌辦婚禮 　

蔡茂強（左一）和隊友。（取材自央視網）

14年前，年僅9歲的蔡茂強從汶川地震 廢墟中被救出，他立志回饋社會，如願成為森林消防隊消防員。14年後，為掩護隊員在爆燃中撤離，已和女友論及婚嫁的他，犧牲在湖南省新田縣火災現場。官方昨天追封這位自許「『逆行』是我的責任」的救火英雄為烈士，並將他的骨灰送回家鄉汶川。

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綜合媒體報導，湖南永州新田縣森林火災中犧牲的消防員蔡茂強的骨灰，26日下午回到了家鄉，鄉親父老手捧鮮花迎接；2008年汶川地震，當時年僅9歲的他被武警從廢墟中救出來後，一直懷想回饋社會。中專畢業考進森林消防隊消防員，剛入隊時由於體能素質不過關，蔡茂強常常給自己加練，最終成為同批新消防員中第一名水泵操作手。

今年以來，涼山冕寧縣、廣安前鋒區等地連續發生森林火災，他跟隨隊伍克服地形複雜、山高坡陡、連續作戰等不利因素，圓滿完成7場森林火災撲救任務。

蔡茂強的親屬表示，以前，蔡茂強炒菜時油濺到身上都喊疼，後來當了消防員，卻一直站在最熱、最難的第一線。

在隊友余厚良心中，蔡茂強一直是個細心周到的大男孩，一年冬天午休，蔡茂強擔心自己睡覺打呼嚕吵到隊友，自己裹著大衣蜷縮在學習室的地面上睡。幫忙整理遺物時，余厚良發現了一本「阻鼾器」的說明書。「今天才知道他竟然還悄悄買了阻鼾器。」他有些哽咽。

犧牲之前，蔡茂強已經在籌辦婚禮。（取材自央視網）

報導指出，曾經的班長熊齊智說，蔡茂強在入隊前就談了一個女朋友，兩人感情很好，「他應該一直在心裡憧憬著自己與心愛的姑娘手牽手步入禮堂的那一天。」

據了解，蔡茂強與女友已在看婚房，籌辦婚禮，沒想到生命就此定格，令人唏噓。