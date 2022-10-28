我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

中國逾60歲人口破3億 空巢老人占過半 部分大城逾7成

記者賴錦宏／綜合報導
中國老年人口中空巢老人占比過半。（新華社）
中國老年人口中空巢老人占比過半。（新華社）

中國民政部養老服務司副司長李邦華日前表示，中國空巢老年人占比目前已超過一半，部分大城市和農村地區，空巢老年人比率甚至超過70%。

根據中新經緯報導，李邦華在民政部例行記者會上表示，為貫徹落實中共中央決策部署，民政部會同政法委、文明辦等部門和單位聯合印發《關於開展特殊困難老年人探訪關愛服務的指導意見》，在探訪關愛服務方面作出了制度性安排，著力化解獨居、空巢、留守、失能、重殘、計劃生育特殊家庭等特殊困難老年人的居家養老安全風險，更好滿足基本養老服務需求。

李邦華指出，據調查，中國空巢老年人占比目前已超過一半，部分大城市和農村地區，空巢老年人比率甚至超過70%，大量老年人不與子女或其他家人共同居住生活，面臨著居家養老的許多生活不便或困難，甚至是安全風險隱患」。

據悉，《意見》明確了探訪關愛服務的工作內涵，即：探訪關愛服務是政府主導，社會共同參與，通過定期上門入戶、電話視訊、遠程監測等方式，瞭解掌握特殊困難老年人居家生活情況，督促贍養人、扶養人履行贍養、扶養義務，並根據實際需要提供政策宣傳講解、需求轉介和必要救援等服務的活動。

談及為何在中國統一部署開展特殊困難老年人探訪關愛服務，李邦華指出，截至2021年底，中國全國60歲及以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9%，預計「十四五」時期，60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比將超過20%，中國將進入中度老齡化，養老服務已經成為積極應對人口老齡化的重要內容。而在養老服務體系中，居家養老是中國傳統養老模式，也是絕大多數家庭和老年人的選擇意願。

李邦華談到，《意見》深入貫徹落實中共中央決策部署，充分總結了各地經驗做法，形成了開展特殊困難老年人探訪關愛服務的制度性安排，其目的主要有四個方面。一是防風險，幫助特殊困難老年人在居家養老中及時發現和排除安全風險，加強突發事件的應急救援。二是送溫暖，三是強服務，四是促和諧。

中共 計劃生育

上一則

外媒：新常委聽習令 是執行團隊 一旦出事將無代罪羊

下一則

習近平率常委延安「朝聖」 強調這事讓人聞之色變

延伸閱讀

路透： 地鐵客運量等3跡象惡化 中國Q4經濟減速

路透： 地鐵客運量等3跡象惡化 中國Q4經濟減速
昆山、義烏、慈溪、晉江4縣躍大城市 具「56789」特色

昆山、義烏、慈溪、晉江4縣躍大城市 具「56789」特色
全球人口將破80億 聯合國警告危險生育控制政策

全球人口將破80億 聯合國警告危險生育控制政策
「56789」特色 昆山、義烏等4縣躍中國大城市

「56789」特色 昆山、義烏等4縣躍中國大城市

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議