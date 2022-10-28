中國逾60歲人口破3億 空巢老人占過半 部分大城逾7成

中國老年人口中空巢老人占比過半。（新華社）

中國民政部養老服務司副司長李邦華日前表示，中國空巢老年人占比目前已超過一半，部分大城市和農村地區，空巢老年人比率甚至超過70%。

根據中新經緯報導，李邦華在民政部例行記者會上表示，為貫徹落實中共 中央決策部署，民政部會同政法委、文明辦等部門和單位聯合印發《關於開展特殊困難老年人探訪關愛服務的指導意見》，在探訪關愛服務方面作出了制度性安排，著力化解獨居、空巢、留守、失能、重殘、計劃生育 特殊家庭等特殊困難老年人的居家養老安全風險，更好滿足基本養老服務需求。

李邦華指出，據調查，中國空巢老年人占比目前已超過一半，部分大城市和農村地區，空巢老年人比率甚至超過70%，大量老年人不與子女或其他家人共同居住生活，面臨著居家養老的許多生活不便或困難，甚至是安全風險隱患」。

據悉，《意見》明確了探訪關愛服務的工作內涵，即：探訪關愛服務是政府主導，社會共同參與，通過定期上門入戶、電話視訊、遠程監測等方式，瞭解掌握特殊困難老年人居家生活情況，督促贍養人、扶養人履行贍養、扶養義務，並根據實際需要提供政策宣傳講解、需求轉介和必要救援等服務的活動。

談及為何在中國統一部署開展特殊困難老年人探訪關愛服務，李邦華指出，截至2021年底，中國全國60歲及以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9%，預計「十四五」時期，60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比將超過20%，中國將進入中度老齡化，養老服務已經成為積極應對人口老齡化的重要內容。而在養老服務體系中，居家養老是中國傳統養老模式，也是絕大多數家庭和老年人的選擇意願。

李邦華談到，《意見》深入貫徹落實中共中央決策部署，充分總結了各地經驗做法，形成了開展特殊困難老年人探訪關愛服務的制度性安排，其目的主要有四個方面。一是防風險，幫助特殊困難老年人在居家養老中及時發現和排除安全風險，加強突發事件的應急救援。二是送溫暖，三是強服務，四是促和諧。