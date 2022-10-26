雙11預售PK 羅永浩背後男人「買輸」李佳琦背後女人

當羅永浩（右圖右）與李佳琦（左圖左）同台開播，僅從觀看人次數據對比來看，羅永浩背後的男人被指不如李佳琦背後的女人。(視頻截圖)

今年「雙11」預售首日，不只李佳琦受矚，還有另一個男人也備受關注。即將還清6億元人民幣(約8221萬美元)債務、被戲稱上演「真還傳」的羅永浩24日在淘寶開啟直播，當晚上場兩小時後，直播間觀看人次突破1000萬。羅與李同台開播，若僅從觀看人次數據對比，「羅永浩背後的男人不如李佳琦背後的女人」。

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Tech星球報導指出，羅永浩「入駐」淘寶後，不少業內人士認為，羅永浩將打響「一哥」的戰爭。「我們不想做一哥。」羅身邊相關人士表達了這樣的觀點。該人士表示，公司的戰略主要是機構化運作，在淘寶直播穩住腳跟。

但不比較是不可能的，網友拿李佳琦雙11預售首日直播間觀看人次達4.6億，來和網傳帶貨2.1億的羅永浩對比，表示兩人似乎差了一大截，甚至可以說「羅永浩的男人，買不過李佳琦的女人」。

根據「盒飯財經」報導，24日晚6點，現身淘寶直播間的羅永浩一上來就迫不及待要開始過品，「咱們今天就一快字，那個品就呼呼呼地走」，和羅永浩搭檔的朱蕭木也在一旁附和。

「飛天，媽都不認識的價格」、「金條，比大盤還便宜的價格」、「今天是首播，昨天是啥？昨天是試首播」，隨著羅永浩和朱蕭木說相聲式地開場，羅永浩以9.9元一箱的可口可樂 、1元的三隻松鼠小餅乾和1元3瓶精釀啤酒的福利產品開啟了淘寶直播首秀。

從帶貨品類來看，羅永浩直播間主要以蘋果手機 、3C數碼、家電、酒水以及運動服飾等硬核商品為主，主打男性用戶。截至24日晚間24:00，羅永浩直播間有2600萬的觀看人次。

在淘寶開播之前，羅永浩就在微信 視頻號和微博預告中表示，「特意為平時不太會購物的男性們，準備了大量好東西」，包括手機、顯卡、電腦等數碼產品，以及大牌運動鞋服等等，更是喊出口號「雙十一男人們的需求該有人管管了」。