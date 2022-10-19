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德企寶馬集團在中國電池項目 傳將增資百億

中國新聞組／北京19日電
寶馬傳將再投資100億元人民幣擴建其在瀋陽的高壓電池生產中心。(取材自環球網/視覺中國圖)
寶馬傳將再投資100億元人民幣擴建其在瀋陽的高壓電池生產中心。(取材自環球網/視覺中國圖)

德企寶馬集團繼傳出明年底前把MINI電動車型生產線轉移到中國後，寶馬中國內部人士18日透露，寶馬將再投資100億元人民幣(約13.8億美元)擴建其在瀋陽的高壓電池生產中心，擴大在中國的電池項目投入。據悉，該中心是寶馬集團全球第三家以及德國之外第一家完整的動力電池中心。 

針對外媒報導德國寶馬集團打算停止在英國牛津工廠生產MINI電動汽車、將該生產線轉移到中國的新聞，寶馬集團18日在官方回應中列舉了牛津工廠將生產的下一代MINI車型，包括MINI敞篷車等，但其中並未提及MINI下一代車型的電動版本。

環球時報報導，全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹18日說：「動力零部件不一致、電池和發動機安裝位置不同，導致了兩種車型併線生產效率低。」之所以有傳聞稱寶馬停止在英國牛津工廠生產MINI電動車型，寶馬可能主要也是從成本角度考慮。他表示，英國產業鏈不完整、成本高，不是發展電動車的好地方。

實際上，早在2018年，寶馬集團就與長城汽車簽署協議，成立合資企業，命名光束汽車有限公司，落戶張家港，開發生產MINI新一代電動車，年產能可以達到25萬輛。當時雙方表示，這家工廠的產品將面向全球市場。

18日，長城汽車相關負責人說，光束汽車工廠的建設順利推進，已完成生產準備，目前處於試生產階段。

2021年，寶馬MINI品牌發布全新品牌戰略，按照規劃，2023年MINI將在中國生產製造兩款純電動車型。預計到2027年，MINI純電動車在全球的比率將達到50%，中國市場比率將更高。

崔東樹表示，德國汽車產業向電動化的轉型，凸顯中國大市場的重要性。今年8月，寶馬集團董事長齊普策表示，中國是推動新興技術超大規模應用的熱土。如果某項技術能在中國形成規模，就能在全世界規模化應用。

電動車 汽車 德國

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