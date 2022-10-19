德企寶馬集團在中國電池項目 傳將增資百億

寶馬傳將再投資100億元人民幣擴建其在瀋陽的高壓電池生產中心。(取材自環球網/視覺中國圖)

德企寶馬集團繼傳出明年底前把MINI電動車 型生產線轉移到中國後，寶馬中國內部人士18日透露，寶馬將再投資100億元人民幣(約13.8億美元)擴建其在瀋陽的高壓電池生產中心，擴大在中國的電池項目投入。據悉，該中心是寶馬集團全球第三家以及德國 之外第一家完整的動力電池中心。

針對外媒報導德國寶馬集團打算停止在英國牛津工廠生產MINI電動汽車 、將該生產線轉移到中國的新聞，寶馬集團18日在官方回應中列舉了牛津工廠將生產的下一代MINI車型，包括MINI敞篷車等，但其中並未提及MINI下一代車型的電動版本。

環球時報報導，全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹18日說：「動力零部件不一致、電池和發動機安裝位置不同，導致了兩種車型併線生產效率低。」之所以有傳聞稱寶馬停止在英國牛津工廠生產MINI電動車型，寶馬可能主要也是從成本角度考慮。他表示，英國產業鏈不完整、成本高，不是發展電動車的好地方。

實際上，早在2018年，寶馬集團就與長城汽車簽署協議，成立合資企業，命名光束汽車有限公司，落戶張家港，開發生產MINI新一代電動車，年產能可以達到25萬輛。當時雙方表示，這家工廠的產品將面向全球市場。

18日，長城汽車相關負責人說，光束汽車工廠的建設順利推進，已完成生產準備，目前處於試生產階段。

2021年，寶馬MINI品牌發布全新品牌戰略，按照規劃，2023年MINI將在中國生產製造兩款純電動車型。預計到2027年，MINI純電動車在全球的比率將達到50%，中國市場比率將更高。

崔東樹表示，德國汽車產業向電動化的轉型，凸顯中國大市場的重要性。今年8月，寶馬集團董事長齊普策表示，中國是推動新興技術超大規模應用的熱土。如果某項技術能在中國形成規模，就能在全世界規模化應用。