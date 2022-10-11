中國唯一圈養雄性兔猻 網紅「4秒交配」猻思邈吞雞肉噎死

中國唯一一隻圈養雄性兔猻。（微博＠西寧野生動物園）

中國唯一一隻圈養雄性兔猻--猻思邈，10日進食時因雞肉鯁喉，不幸窒息死亡，終年7歲半。西寧野生動物園 表示，園方將重新評估目前飼養管理中可能存在的風險，避免同樣的悲劇再次發生。 死訊發出後，眾多關注網紅「猻思邈」的網友表達了對牠的懷念。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2015年出生的「猻思邈」當年被青海野生動物救護繁育中心從西寧市一戶市民家中救護，人工育幼長大後，一直生活在西寧野生動物園。

「猻思邈」2018年初次交配時，只持續了4秒鐘就結束，因此被以諧音命名為「猻思邈」，也成為知名度最高的兔猻。

2021年，「猻思邈」與2019年救護的雌性兔猻「猻尚香」產下一女，名為「猻大娘」，為中國第一隻人工繁育成活的兔猻。

「猻思邈」是西寧野生動物園的網紅動物。據西海都市報此前報導，2015年剛到西寧野生動物園時，「猻思邈」和同伴被安排到不起眼的小型貓科動物館。由於住所偏僻，很少有遊客前來觀看，甚至將牠當成家貓。

西寧野生動物園副園長齊新章透露，兔猻是繼雪豹之後，西寧野生動物園打造的又一網紅物種。通過開發T恤衫、鼠標墊等相關文創產品，以及通過微博 等網路設置「猻爺在此」超級話題，青海兔猻的關注熱度超過雪豹，閱讀量達到9000萬，創下歷年新高。

如今，「猻大娘」已一歲半。齊新章希望，未來也能夠從事一些雄性兔猻救護工作，延續人工繁育研究。

兔猻是貓科兔猻屬的唯一動物，屬國家二級重點保護野生動物，「猻思邈」所屬的高原亞種主要在青藏高原及其周邊地區生活。

齊新章說，動物園計畫對「猻思邈」殘存的樣本進行化驗，判斷是否攜帶一些傳染病。如果安全的話，他們會向上級部門報告，嘗試做成標本。