山東企業公告賣100公斤銠粉…網笑小題大做 一查才知值3.4億

山東玻纖日前發布公告，稱將擇機出售100千克銠粉，卻被網民質疑「大題小做」。（取材自上游新聞）

山東玻纖日前發布公告，稱將擇機出售100公斤銠粉，卻被網友質疑「小題大做」。據了解，銠是一種在工業上廣泛使用的貴金屬，素有「工業維生素」之稱。因產量稀少，價格十分昂貴，100公斤的銠市價為約3.4億元（人民幣，下同，約4777萬美元）。不少網友在知道真相後嚇了一跳，調侃自己「我無知了」。

上游新聞報導，山東玻纖公告，為盤活存量資產，進一步提高資產運營質量，公司擬在2022年下半年將貴金屬銠粉進行出售。根據公司發展戰略、貴金屬市場情況擇機出售100公斤銠粉。本次擬出售的銠粉原擬用於玻璃纖維池窯生產線設備中，由於公司近年來減銠漏板技術逐漸成熟，銠粉用量逐步下降。故公司計畫將置換出的銠粉進行處置，用於公司日常生產經營。

根據市場報價，銠的現貨買入價格約為每克3000元（約421美元），賣出價格約為3400元。以此計算，山東玻纖擬出售的100公斤銠粉價值約3.4億元。

另據香港 01報導，銠是一種銀白色、堅硬的金屬，1803年粗鉑中分離出兩種新元素銠和鈀。礦產銠的供應高度集中於南非，2019年，該國的產量占全球總產量的82%。