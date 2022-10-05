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山東企業公告賣100公斤銠粉…網笑小題大做 一查才知值3.4億

中國新聞組／北京5日電
山東玻纖日前發布公告，稱將擇機出售100千克銠粉，卻被網民質疑「大題小做」。（取材自上游新聞）
山東玻纖日前發布公告，稱將擇機出售100千克銠粉，卻被網民質疑「大題小做」。（取材自上游新聞）

山東玻纖日前發布公告，稱將擇機出售100公斤銠粉，卻被網友質疑「小題大做」。據了解，銠是一種在工業上廣泛使用的貴金屬，素有「工業維生素」之稱。因產量稀少，價格十分昂貴，100公斤的銠市價為約3.4億元（人民幣，下同，約4777萬美元）。不少網友在知道真相後嚇了一跳，調侃自己「我無知了」。

上游新聞報導，山東玻纖公告，為盤活存量資產，進一步提高資產運營質量，公司擬在2022年下半年將貴金屬銠粉進行出售。根據公司發展戰略、貴金屬市場情況擇機出售100公斤銠粉。本次擬出售的銠粉原擬用於玻璃纖維池窯生產線設備中，由於公司近年來減銠漏板技術逐漸成熟，銠粉用量逐步下降。故公司計畫將置換出的銠粉進行處置，用於公司日常生產經營。

根據市場報價，銠的現貨買入價格約為每克3000元（約421美元），賣出價格約為3400元。以此計算，山東玻纖擬出售的100公斤銠粉價值約3.4億元。

另據香港01報導，銠是一種銀白色、堅硬的金屬，1803年粗鉑中分離出兩種新元素銠和鈀。礦產銠的供應高度集中於南非，2019年，該國的產量占全球總產量的82%。

據悉，由於銠在減少汽車氮氧化物排放量方面的效率特別高，銠需求的主要增長源來自汽車行業，用來製造汽車尾氣催化劑。此外，銠還可以用作高質量科學儀器的防磨塗料。玻璃製造業、鑲牙合金製造業、珠寶製品業等都會用到金屬銠。在工業市場上，銠的用量80%用於汽車尾氣催化轉化器。

素有「工業維生素」之稱的銠是一種在工業上廣泛使用的貴金屬，因產量稀少，價格十分昂...
素有「工業維生素」之稱的銠是一種在工業上廣泛使用的貴金屬，因產量稀少，價格十分昂貴。（取材自維基百科)

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