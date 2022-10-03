劉強東被控性侵案和解收場 中媒解讀：女沒底氣 男拖不起

劉強東在美國遭控性侵案，在法律訴訟糾纏三年後以和解收場。（取材自極目新聞）

喧騰一時的中國企業家劉強東在美國遭控性侵 案，在法律訴訟糾纏三年後以和解收場。消息在中國社媒上瘋傳，很快便有超過1.1億人瀏覽相關話題。有律師認為原告劉婧堯打贏民事訴訟的機率不大，中國媒體分析，這次和解是「女方沒底氣，男方拖不起」；而路透引述劉婧堯的支持者在社媒上表示，性侵案得到和解，是中國#MeToo爭取權益運動的一個勝利。

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劉強東的和解新聞猶如一枚炸彈，炸翻各個社交平台，迅速躍上微博熱搜榜，國慶節日當口，兩個相關話題「#劉強東回應明州 事件#」、「#劉強東向章澤天 致歉#」瞬間破億，截止到發稿，劉婧堯這邊似乎未作公開回應。一位支持劉婧堯的梁律師在消息發布後，在社媒上發布和轉載兩則訊息，認為和解的結果對劉婧堯來說有利。

美國之音報導，該案件在女性維護權益的#MeToo運動在中國日漸興起之際，引發廣泛關注。劉強東的支持者和批評者在中國社交媒體平台展開激烈的公關攻勢。不過，中國網絡審查當局以「違反規定」為由關閉一些劉婧堯支持者的社媒帳號。

另據極目新聞報導，劉婧堯2019年4月16日向明尼阿波利斯一家法院提起民事訴訟，要求逾5萬美元的賠償金，並將劉強東和京東列為被告，上述案件在過去三年一直在進行和審理中，就在10月3日正式開庭之前雙方突然達成和解，令人頗感意外。但根據案件發展的態勢，雙方達成和解，似乎也是情理之中。

關於劉婧堯「沒底氣」，報導分析指出，一直在關注案件進展的明尼蘇達州當地知名刑事律師周東發表示，劉婧堯存在許多前後矛盾的說法和證詞，反觀劉強東的證詞，從頭到尾是一致的，周東發認為，劉婧堯要說服12個陪審員還是很難的，「我預判她獲勝的可能性不大。」周東發還稱，劉婧堯若是做偽證需要承擔法律責任，因此，如果劉婧堯敗訴，京東或者劉強東可能會追究她的責任。

他表示，雙方和解的數額具體不清楚，但應該會遠遠小於女方此前提出的要求。不排除女方評估勝率較低，主動尋求庭前和解。

另據騰訊新聞報導，本案在民事訴訟中，女方若勝訴，劉強東雖不會受到刑事處罰，且僅需支付一定的經濟賠償，對劉強東來說是九牛一毛；但劉強東若敗訴，意味美國司法機構官方判斷「女方主張的強姦事實發生的可能性更大」，劉強東可能就將從此背上強姦的「事實性罪名」，這對其和其背後的商業團體都是巨大的打擊。