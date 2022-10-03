挺戰狼外交？ 華春瑩連推12組圖 網：意味深長

中國外交部新聞司長華春瑩的微博用對比照片，說明中國這些年取得的成就。1900年中國外交官李鴻章低眉順眼與八國聯軍談判。2021年中國外交官赴美安克拉治昂首挺胸與美方對話。（取材自華春瑩推特）

10月1日是中共建政73周年，中國不忘對外對內大力宣傳，中國外交部部長助理兼新聞司長華春瑩 在推特上連發12組對比照片，細數中國在政治、經濟、外交、軍事、科技等多領域取得的成就。這12組圖涉及多領域，中國媒體及多數網友皆認為「意味深長」，其中拿李鴻章屈辱照對比當今的戰狼外交，最受矚目。

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華春瑩是在1日晚11時32分發布第一組對比照片，她先是寫道：「為你向前發展的每一步都感到自豪。生日快樂！」華春瑩配發的圖片中上圖是1900年的天安門 ，斑駁破敗，象徵著封建腐朽王朝的滅亡；下圖則是2022年的天安門廣場，巨大花籃在向中華人民共和國成立73周年獻禮。

第九組「外交方面」貼出的兩張對比照片令人印象深刻：一張是1900年，作為當時最高的外交官，清朝李鴻章低眉順眼同八國聯軍恥辱性的談判；另一張是2021年，中國外交官（楊潔篪 、王毅）在美國安克拉治，昂首挺胸與美方展開對話，他們代表的是一個自信的中國。按，當時楊潔篪在會上告訴美國務卿布林肯：你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。

中國環球時報前總編輯胡錫進在其微博也寫了一段讓不少中國網友感動的話。他說，他在1986年開始讀研究所，快畢業時，有一天在公共汽車上讀雜誌，裡面一篇文章說，中國與發達國家的差距在繼續拉大，他很沮喪，往窗外看，正好有一輛小汽車在旁邊開，裡面是一個外國人。他當時難過極了，心想中國真是沒有希望。但怎麼能夠想到以後的中國會帶來「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」的魔幻感。

胡錫進稱，中國在世界的位置過去幾十年上了一個大台階，直到20年前，他還在海灣看到過中國國內醫生進入當地醫院做護士，為了每月1000美元的收入。再早，他在歐洲見到中國月薪三、四百美元的保母。今天的中國醫生和家政工作者絕不會再為這樣的收入流落天涯海角。

他說，中國太大太複雜了，沒有哪個人的人生可以成為這個國家民生面貌的縮影。同是一個教師和一名出租司機或普通工程師，今天的他們比上一輩的他們獲得了這個世界的更多機會、權利和尊嚴。比如今天的他們可以消費全世界的產品和服務，很多人有經濟能力出國旅遊，甚至送孩子出國留學，這是過去的他們想都不敢想的。