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中製大客機C919領證 習近平：乘載民族夢想

中國新聞組／北京3日電
中國國產C919大型客機獲中國民用航空局頒發的型號合格證，將於2022年底交付首架飛機。圖為C919大型客機9月13日從上海浦東機場起飛。（中通社）
中國國產C919大型客機獲中國民用航空局頒發的型號合格證，將於2022年底交付首架飛機。圖為C919大型客機9月13日從上海浦東機場起飛。（中通社）

中國民用航空局9月29日向中國商飛頒發C919飛機型號合格證，意味著中國國產大飛機C919拿到了進入國際民用航空市場的「准入證」，預計將於2022年底交付首架飛機。項目團隊也於9月30日獲得中國國家主席習近平接見，習表示，中國大飛機乘載著國家意志、民族夢想、人民期盼，要充分發揮新型舉國體制優勢，為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。

中國國家主席習近平（右一）在北京人民大會堂會見C919大型客機項目團隊代表並參觀...
中國國家主席習近平（右一）在北京人民大會堂會見C919大型客機項目團隊代表並參觀成果展覽。（新華社）

綜合央視網、新華社、觀察者網報導，兩架C919在29日搭載了央視記者等首批媒體乘客，從研製地上海首飛到北京首都國際機場。C919的座椅頭枕採用兩側可收攏調節的設計，方便乘客在旅行途中小憩；下斜式設計的行李架只需要一拉一推，行李便可輕鬆收入「囊中」，方便身高較矮或力氣小的乘客。

負責這次飛行的其中一位執飛機師鄒禮學表示，C919採用了放寬靜穩定度主動控制技術，並綜合機翼、尾翼和系統的設計來補償系統的穩定度，「飛機更省油，而且配備了很多集成度比較高的電腦，所以操作起來就很輕鬆，而且可靠、安全」。

來源：New China TV

據悉，適航取證主要包括三個證件：設計民用飛機需要型號合格證，表明飛機設計符合適航標準和環保要求；生產民用飛機需要生產許可證，確保生產出來的飛機符合經批准的型號設計；每架飛機還需要取得適航證，表明該架飛機處於安全可用的狀態。

「此次C919飛機取得型號合格證，意味著拿到了進入民用航空市場的『准入證』。」民航局航空器適航審定司司長楊楨梅表示，C919飛機可以透過雙邊適航來獲取進口國民航局的適航批准，中國已與美歐等32個國家和地區簽訂了雙邊適航協議，歐洲航空安全局已受理C919適航申請。

第一財經報導，C919大型客機是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座級158-168座，航程4075-5555公里，已累計有28家客戶815架訂單。據中國東航的半年報，東航計畫在2022年下半年接收第一架C919飛機。

根據協議，東航首批將引進五架C919飛機，據了解，前期訂購C919飛機的主要來自國內用戶，除了東航，還有國航、南航、川航等國內航司，以及工銀租賃、國銀租賃等飛機租賃公司，其中，工銀租賃以100架的訂購數，成為目前C919飛機的最大採購用戶。

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