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臨20大 北京防疫緊張 8人被刑事調查 有2台人入境確診

記者陳言喬／即時報導
北京出現零星疫情，圖為北京前門步行街戴口罩的遊客。（中新社）
北京出現零星疫情，圖為北京前門步行街戴口罩的遊客。（中新社）

兩周後將召開中共20大的北京如臨大敵，北京2日通報有8人未落實防疫規定，全被刑事立案調查。北京還通報有兩名台灣人從台灣（桃園）、香港飛抵北京後確診，另有1名中籍旅客從桃園飛抵北京確診。

北京今早通報，10月1日0時至24時，北京新增境外輸入5名確診病例，有2名台灣人，確診病例1是9月30日從台灣到達北京首都機場，經閉環管理送至集中隔離酒店，10月1日診斷為確診病例。

確診病例2是9月28日從香港到達北京首都機場，經閉環管理送至集中隔離酒店，10月1日診斷為確診病例。

確診病例3雖是中國籍，但他是9月28日從台灣到達北京首都機場，經閉環管理送至集中隔離酒店，10月1日診斷為確診病例。

10月1日0時至24時，北京新增2例本土確診病例（含1例9月30日診斷的無症狀感染者轉確診病例），其中1名本土確診病例是住在豐台區新發地市場，為隔離觀察人員，10月1日診斷為確診病例。

通報稱，這名47歲的朱姓貨車司機於9月28日晚進京送貨，他在明知自己有疫情中高風險地區旅居史的情況下，未落實高風險崗位從業人員疫情防控要求，在3名貨主協助下，通過藏匿於駕駛室後排、由另1人代駕違規進入新發地市場。

朱某某隨後出入市場內的飯店、便利店等場所，相關飯店經營者與便利店店主不落實掃碼測溫等防控措施，導致多名與朱某某同時空關聯人員密接隔離。此外，在調查過程中發現，新發地市場的2名工作人員未嚴格履行疫情防控責任，影響市場防疫工作。

經查朱某某等人的行為，嚴重違反疫情防控規定，造成疫情重大傳播風險。豐台公安分局以涉嫌妨害傳染病防治罪，對上述8人依法刑事立案調查。

北京 疫情 機場

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