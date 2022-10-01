女籃世界杯 中國最後3.4秒罰球絕殺勝澳洲 與美國爭冠

中國女籃隊以61比59戰勝東道主澳洲隊，晉級決賽。賽後所有選手激動相擁。(歐新社)

最後3.4秒2罰全中，這驚險一刻讓中國女籃以61：59險勝澳洲 隊，晉級世界杯決賽。這是中國女籃繼1994年女籃世錦賽（世界杯的前身）獲得亞軍之後再次晉級決賽，王思雨穩穩的罰球絕殺完美複製了28年前世錦賽李昕兩罰全中畫面。中國女籃蛻變後，逼平歷史最佳戰績，1日與美國隊爭奪冠軍。

冠軍戰將是中國、美國首次在決賽狹路相逢，中國上回1994年問鼎冠軍，不敵巴西屈居亞軍；至於志在4連后的美國隊，近7屆以來第6次挺進冠軍戰。

網易體育報導，中國與澳洲隊比賽首節結束中國隊落後四分，次節，中國隊打出13-6的攻擊波反超比分。最後22秒，雙方戰成59平，中國女籃掌控最後一攻。

幾次傳導過後，球落到了王思雨手中，她果斷啟動直殺內線，造成了對方主力後衛惠特科姆的第五犯，對手因此被罰下。站上罰球線的王思雨，穩穩兩罰全中。中國隊領先兩分，時間僅剩下3.4秒。

隨著中國女籃最後一防的成功，中國隊以61-59險勝澳洲隊，時隔28年重回女籃世界大賽決賽。王思雨的這兩次關鍵罰球，更顯得價值連城。

除了這兩次罰球之外，王思雨本場的整體表現都非常出色。面對人高馬大的澳洲隊，她以犀利的突破打亂了對方的防守節奏。本場王思雨八投四中，貢獻了全隊第三高的14分。

最後時刻的一防一攻決定了勝局，北京 青年報以「冷血殺手」來形容她，認為她越打硬仗越來勁兒。王思雨賽後在網上寫道：「我們贏了！今天最後時刻的絕殺和防守，真的再次考驗了我的大心臟，雖然是險勝，女籃精神就是要敢打敢拚。」

王思雨從2018年進入國家隊，她征戰過2018年世界杯、2018年亞運會，2019年亞洲杯，2021年東京奧運 等大賽，經過這些年的成長她已經是隊伍中絕對可以信賴的善打硬仗的球員。

韓旭被官方評為此戰MVP。(取材自微博)

韓旭在這場比賽貢獻19分11籃板，攻防兩端都撐起了球隊，被官方評為此戰MVP。她並曬出自己在更衣室捧著最佳球員獎杯的照片。楊力維則是中國女籃此戰另一個贏球功臣，她得到18分4助攻。

此役李夢發燒沒有參加，她發文稱「我就知道我們會贏下澳洲，中國女籃從不讓你失望」，她並寫下「我們決賽見」。