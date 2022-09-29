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湖北出土直立人頭骨化石 實證中國百萬年人類史

中國新聞組／北京29日電
「鄖縣人3號頭骨」。（取材自新京報）
「鄖縣人3號頭骨」。（取材自新京報）

中國國家文物局28日宣布，在位於湖北省十堰市鄖陽區的「學堂梁子遺址」發現「鄖縣人3號頭骨」。該頭骨化石處於歐亞大陸古人類近200萬年演化歷程的中間和關鍵環節，是探討人類東亞出現和發展的重要化石證據，實證了中國百萬年的人類史。

來源：YouTube

新京報報導，學堂梁子遺址是一處舊石器時代早期的大型曠野遺址。1989年、1990年，學堂梁子遺址先後出土2具古人類頭骨化石，年代距今80萬年至110萬年，屬於直立人，被學術界命名為「鄖縣人」。

經國家文物局批准，2021年以來，湖北省文物考古研究院對學堂梁子遺址進行系統考古發掘，於近期發現1具保存較為完好的古人類頭骨化石，命名為「鄖縣人3號頭骨」。

3號頭骨化石距此前2具頭骨化石出土地點約35公尺，目前已出露額骨（包括眉脊）、眼眶、頂骨、左側顴骨和顳骨及枕骨左側，形態清晰，未發生明顯變形，同時伴隨出土大量動物化石與石製品。

報導稱，3號頭骨與前2具化石埋藏環境、伴生動物群與石製品技術特徵均相似，初步判斷應屬同一時代，具體還需科技測年確認。

學堂梁子遺址考古發掘現場。（取材自新京報）
學堂梁子遺址考古發掘現場。（取材自新京報）

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員高星表示，漢水中上游河谷是中國也是世界非常重要的人類起源熱點區域之一。湖北境內發現約100萬年的鄖縣直立人、約99萬年的梅鋪直立人、約50萬年的白龍洞直立人、約10萬年的黃龍洞晚期智人和153處舊石器時代遺址，堪稱人類演化廊道。

高星指出，3號頭骨化石目前僅出露顱頂及部分眉弓。 現場觀察發現，頭骨保存完整，顴弓保存良好，未見明顯變形，表面有少量膠結物，顱型飽滿，眉弓明顯隆起，具古人類性狀。

新京報稱，鄖縣人處於直立人演化歷程的關鍵節點，3號頭骨是迄今歐亞內陸發現的同時代最為完整的直立人頭骨化石，是探討直立人演化及其在中國乃至東亞地區起源與發展的重要證據。

學堂梁子遺址還有發現不少動物化石，可識別的哺乳動物化石種類有劍齒象、犀、貘、牛、鹿、猴、野豬、小豬、鬣狗、大型貓科等種屬。

另據北京青年報報導，國家文物局28日召開「考古中國」重大項目發布會，除通報「鄖縣人3號頭骨」外，還介紹雲南昆明河泊所遺址發現漢代建築遺跡，出土大量封泥、簡牘，為尋找西漢所置益州郡的郡治提供線索；河南開封州橋與汴河遺址對研究北宋東京城的結構布局、大運河歷史文化具有突出普遍價值；浙江溫州古港遺址發現了古城水、陸城門建築遺跡和碼頭、棧道、干欄式建築、水井等遺跡，規模龐大、體系完整，是中國古代海上絲綢之路的歷史見證。

學堂梁子遺址發現的動物化石。（取材自新京報）
學堂梁子遺址發現的動物化石。（取材自新京報）

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