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網紅大鱷1米長 黃浦江搜尋6天捕獲

中國新聞組／北京27日電
上海公安捕獲黃浦江裡的暹羅鱷。(取材自看看新聞)
上海公安捕獲黃浦江裡的暹羅鱷。(取材自看看新聞)

上海黃浦江近日出現一條長約1米的鱷魚，牠在江灘上曬太陽、打哈欠成為網紅，動物專家鑒定牠是一條亞成體暹羅鱷，主要分布在東南亞，具有一定的攻擊性，警方歷經6天搜尋抓到牠。

來源：

看看新聞報導，邊防港航分局會同徐匯分局已連續6天對黃浦江沿岸開展「地毯式」水陸搜尋，累計動用12艘公安艇、30輛警車、144名警力，25日下午在徐匯濱江某堤岸處發現該條鱷魚蹤跡。民警第一時間與農業農村委、環衛部門、動物保護協會等相關部門取得聯繫。按計畫，由農委專業人員進行現場指揮並實施具體抓捕工作，公安民警協同配合並負責外圍警戒，同時疏散周邊群眾。

據報導，考慮到鱷魚的物種特點及生活習性，最終決定採用誘捕法進行抓捕，在保障抓捕成功率的同時，確保抓捕過程不對鱷魚造成傷害。經過多日觀察，抓捕人員事先在鱷魚經常出沒區域進行布網，並在周邊安放凍品魚作為誘餌。待鱷魚前往進食時，被事先預埋的漁網纏繞不能移動，工作人員迅速使用火鉗將其控制，並將其安全轉移至岸上。

目前，該條暹羅鱷已被送至上海浦東新區川沙鎮水生野生動物收容救助基地，交由專業人員進行看管飼養。

對於這條鱷魚的來歷，網友們紛紛猜測，「如果不是揚子鱷的話，那說明要麼是養殖場偷跑的，要麼有人『放生』」、「看著像是暹羅鱷，常見的養殖鱷魚，估計是養殖場逃生或是養寵物放生的」、「說明黃浦江生態越來越好了？」

上海公安捕獲黃浦江裡的暹羅鱷。(取材自看看新聞)
上海公安捕獲黃浦江裡的暹羅鱷。(取材自看看新聞)

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