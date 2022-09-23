8部門整治高彩禮 出台約束措施 網：先抓丈母娘

彩禮是農村男女嫁娶的古老習俗。（新華網）

彩禮作為從古至今流傳下來的習俗，代表對新人的祝福，可如今「天價彩禮」屢見報端，遏制天價彩禮話題熱度始終未減；最近中國八大部門聯合整治「天價彩禮」，接連出台相關文件推進婚俗改革和移風易俗，還列有懲戒措施，。但有網民對此不表樂觀，「請問怎麼治理？把丈母娘抓起來嗎？」

華商報報導，農業農村部、中央組織部、中央宣傳部、中央文明辦、中央農村工作領導小組辦公室、民政部、全國婦聯 、國家鄉村振興局等八部門近日聯合印發「開展高價彩禮、大操大辦等農村移風易俗重點領域突出問題專項治理工作方案」，明確今後一段時期，將重點整治高價彩禮等陳規陋習，切實減輕農民群眾在婚喪嫁娶中的人情、宴席、彩禮等支出負擔。

「方案」要求，2022年9月底前，各地要以縣為單位組織人員深入基層，進村入戶摸排高價彩禮、人情攀比、厚葬薄養、鋪張浪費等陋習的實際情況。2022年10月底前完成以縣為單位制定專項治理實施方案。各地要出台約束性措施，明確告訴農民群眾提倡什麼、反對什麼，紅白喜事等應該怎麼操作、不該做什麼。

界面新聞報導，除加強正面宣傳教育 ，引導農民群眾自覺遵守婚喪禮俗倡導性標準，也要進行負面曝光，嚴格執行相關懲戒措施，加強農村黨員、幹部管理，避免「破窗效應」。

鄉村如何樹新風？澎湃新聞報導指出，河南 省開封市城鄉一體化示範區杏花營農場班村提倡結婚零彩禮，要求紅白事除親屬外，該村鄉親隨禮不得超過人民幣50元（約7美元）。

該村制定紅白事統一操辦標準，每桌宴席價格控制在人民幣200元以內（約28美元），菜品為八葷八素。酒水不超過人民幣40元/瓶。香菸不超過人民幣100元/條。除親屬外，本村鄉親隨禮最高不超過50元。婚事方面，迎親車輛總數不得超過6輛，禁止索要超出實際承受能力的彩禮，提倡零彩禮，反對鬧洞房，耍新郎、新娘、伴娘，戲公婆等陋習。辦理喪事樂隊隊伍最多不超8人，不搞搭台唱戲。