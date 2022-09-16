世衛指疫情將結束遭屏蔽 網民嘲諷：變態清零最好

新冠病毒疫情全球大流行有望結束，世衛祕書長譚德塞促請全世界把握機會終止疫情。圖為穿著防護服的民眾等待進入已關閉的北京中國傳媒大學。(美聯社)

世界衛生組織總幹事譚德塞 14日稱世界正處於結束新冠疫情 的最好時期。美媒報導，譚德塞這段發言傳到中國，引來大量網民的「翻車評論」，要求檢討「動態清零」政策，官方緊急屏蔽相關新聞並開啟「評論精選」。另網上流傳疑貴州公安上銬抓捕未戴口罩男子的視頻，質疑清零違憲的清華大學法學教授勞東燕微博 也被不明原因清空，引來網民嘲諷「變態清零最好」。

譚德塞14日表示，全球新增新冠病例出現明顯下滑，這是終結疫情的最好時機。自由亞洲電台報導，世衛組織並將在22日舉行終結新冠疫情會議，而中國卻還在堅持動態清零，隱蔽持反對意見的網民聲音，同時公安還抓捕拒戴口罩的民眾。

譚德塞這段發言被中國媒體轉載報導後，引來中國大量網民留言，繼而出現大量「翻車評論」，其中多數是質疑現行「動態清零」政策並要求廢除。據報導，微博很快將相關話題「世衛組織稱新冠疫情結束在望」屏蔽，搜索時會提示「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示」頁面。

此外，個別官方微博發起的其他話題，如「世衛組織總幹事譚德塞稱新冠疫情結束在望」同樣也遭到了屏蔽，詞條變灰。中國新聞周刊、觀察者網、環球雜誌三個官方帳號的微博評論區已開啟「評論精選」，篩走不符官方「堅持清零」主旋律的留言。

但不少網民還是突破各種機會留言表達意見，並貼出譚德塞發言文章鏈接供網民瀏覽。網民嘲諷官方的清零政策稱：「結束有兩種，一種是真結束，一種是人們認為它結束」，「這世上就一個國家還當回事」，「放開吧，跟感冒一樣了」，「封控太久了，清零的方式就是把人拉到十幾二十個方艙裡，越清越多」，「雖然闢謠清零不是國策，但實際上已經是了」。

另網上流傳一段疑在貴陽街頭，一男子拒絕戴口罩，被幾個公安按倒在地，反銬雙手帶上警車。在成都，一名未戴口罩的女子被三名特警按倒在地。該女子在大聲呼叫：「啊、啊啊、啊，四川，天府之國，救命......」。也引發民眾質疑動態清零政策是否仍有必要。

另多次發微博質疑疫情管控侵犯公民權利，本月初更指出中國未宣布緊急狀態下地方疫情管控手段違憲的清華大學法學教授勞東燕，疑因挑戰「動態清零」，其微博昨天全部清空。微博未對此說明原因，但一些網民勞東燕是因說真話而被禁言。