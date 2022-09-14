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中國人大代表提案「全面消滅蚊子」衛健委這樣答覆

記者陳言喬／即時報導
全國人大代表提案要全面消滅蚊子。(新華社)
全國人大代表提案要全面消滅蚊子。(新華社)

每年3月中國全國人大會議期間總有代表提出五花八門的各項建議案，今年有代表提出「全面消滅蚊子」的建議案，中國國家衛健委研究半年後認真回覆相關作法，但最後總結「非易事」。網友則評論：「有這個必要嗎？」「不怕破壞生態系統？」

界面新聞報導，中國國家衛健委13日對今年三月舉行的十三屆全國人大第五次會議的「關於開展全面消滅蚊子的建議」的答覆表示，將深入開展愛國衛生運動，全面改善人居環境。強化病媒生物防制技術的研究，以創新技術推動防制工作，探索環境友好、綠色可持續、經濟適用的蚊蟲防控技術，降低蚊蟲密度水準。

衛健委說，近年來，中國病媒生物防制工作取得長足發展，建立了覆蓋全國的病媒生物監測網路，發佈病媒生物控制標準66項，中國重點媒介傳染病疫情保持平穩並呈下降趨勢。

衛健委最後說：「蚊子雖小，但想全面滅蚊卻並非易事」。

報導引述南方醫科大學病原生物學系副主任、教授顧金保表示，消殺蚊蟲的目的主要是有效抑制居住環境的蚊蟲種群密度，降低傳播疾病風險。把蚊蟲這種媒介生物滅種是不可能達到的。而且全面消殺蚊蟲並無必要性，目前並不明確蚊蟲在生物鏈中的準確定位，推測即使成功將蚊蟲全面消滅也可能會有新物種代替蚊子在生物鏈中的作用。此外，也不清楚若將蚊蟲全面消滅會對整個生態鏈產生什麼連鎖影響。

網友們的反應多樣：「蚊子太惱人了，整日被蚊子咬的人會認為很必要和迫切」；也有網友稱「不能滅，否則生態破壞更快，自然界很多昆蟲魚類都要靠吃蚊子為生，蚊子也是生物鏈中的一鏈，蚊子沒有了鏈就斷了」！

疫情 全國人大會議

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