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中國第4期探月 擬建國際科研站 當局已批覆

記者廖士鋒／綜合報導
中國官方宣布探月工程第四期已獲批，圖為2020年11月24日中國在文昌航天發射場，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，該探測器為三期的最後一項工程。（新華社）
中國官方宣布探月工程第四期已獲批，圖為2020年11月24日中國在文昌航天發射場，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，該探測器為三期的最後一項工程。（新華社）

中國「探月工程」三期完成後，目前第四期工程已獲得當局批覆，未來將試圖在月球上面建立國際科研站。

央視新聞昨引述中國國家航天局探月與航天工程中心主任劉繼忠指出，探月工程四期任務已獲得當局批覆，目前進展順利。他強調，嫦娥六號產品基本上已經生產完畢，探月工程四期的進展順利，嫦娥七號正在研製中，後續將對月球南極進行探測，還將試圖建立國際月球科研站的基本型。

根據中國航天局計畫，對月球南極的探索將由嫦娥六號和七號來完成，而嫦娥八號則將進行一些關鍵技術的月面試驗，為建設月球科研基地做前期探索。

對於月球背面採樣將會面臨通信難題，中國探月工程三期總設計師胡浩指出，在月球背面無法實現電波傳輸，需要借助中繼衛星，這意味著資訊傳輸要「拐個彎」才能到達地球，傳輸環節增加，可能會導致一定誤差。

另外，嫦娥五號約48小時的「挖土」、「打包」過程中，月地通信始終暢通，地面可以即時監測探測器情況，這在月球背面難以實現，中繼衛星不可能始終位於上方將資訊傳回，地面科研人員無法每時每刻掌握嫦娥六號的執行情況，這些都可能對任務帶來風險。

報導稱，中國探月工程的國產化率已逐步上升，嫦娥一號任務的國產化率超80%，但進口器件所占經費也超80%；嫦娥五號任務中，中國國產化率達95%以上，引進器件所占經費大幅下降，約20%左右。

探月工程的中長程目標，是2030年實現載人登月任務，目前也正在積極研製新一代載人火箭。

中國官方9日宣布嫦娥五號探測器在月球上發現一種呈柱狀晶體的磷酸鹽礦物，將其命名為「嫦娥石」，該礦物是人類在月球上發現的第六種新礦物，中國中國也成為世界上第三個在月球發現新礦物的國家。

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