成都封城 官方重申保供企業備貨充足 唯獨辣椒搶光

9月2日清晨，商戶在成都農產品中心批發市場準備蔬菜供客戶選購。（新華社）

成都市從1日起實施全體居民原則居家，首日引發市民搶菜潮。不少1日瘋狂搶菜的市民昨天再上菜場、超市，發現菜肉及物資供應大都充足，唯獨就是成都人愛吃的辣椒被搶光了。官方昨天也重申保供企業備貨充足。不過成都市民昨天苦的是核酸系統又崩了，原本排隊搶菜的人潮昨天改在雨中排隊等核酸檢測 ，怨聲四起。

剛結束限電，成都又迎疫情 來襲。中國經濟周刊報導，1日仍有不少市民「戰鬥」在各大菜市場、商超、便利店，而這已是此次成都疫情中的第二波搶購了。8月29日晚，一位名為「熱帶雨林」的網民在微信 群裡發布成都將實行「5+2」靜態管理的消息沒多久，就引發第一波搶購熱潮。兩波搶購潮被成都市民戲稱為「829熱帶雨林購物節」。

成都市雙流區的黃女士去往家附近的聖輝超市採購，發現超市顧客人數稀少，商品豐富，線上物資也同樣充足。「除了二荊條、小米椒、高山青椒這些辣椒被搶完了，其他肉菜都還有。」黃女士說。

報導指出，在搶菜戰鬥下，許多成都市民依然保持樂觀。對於一些生活忙碌的「打工人」而言，此次疫情為工作按下了暫停鍵，也給自己了一個「靜下來慢下來」的機會。居家的第一天晚上，一些家庭也安排上了大餐，在家煮火鍋、烤肉、包餃子，享受與家人共度的時光。

成都市商務局局長張金泉表示，當前，成都市31家重點保供企業備貨充足，商超企業及電商外賣平台等，均按日常2至3倍標準加大了肉類、蔬菜、蛋奶等生活必需品的備貨和配貨量。四川省發改委也在昨天發布消息稱，四川將啟動政府豬肉儲備投放，維護市場價格秩序穩定。

不過由於核酸人數過多，2日晚間成都線上核酸系統一度崩潰，只能靠工作人員人工錄入，「成都核酸系統又崩了」衝上熱搜第一。金融界報導，大白們、醫護人員在等，成都人冒雨排隊等，核酸系統一度都在等承做系統的東軟修復，並抱怨系統「前幾天已經崩過了，今天又崩了」、「去了兩個檢測點，都因為系統崩潰做不了」。有小區只能靠流動核酸檢測車應急。