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太熱 陽澄湖大閘蟹缺席中秋

記者林則宏／綜合報導
陽澄湖蟹農徐三男稱，今年夏天高溫炎熱影響大閘蟹的生長。（取材自揚子晚報）
陽澄湖蟹農徐三男稱，今年夏天高溫炎熱影響大閘蟹的生長。（取材自揚子晚報）

「秋風起，蟹腳癢」，中秋節前後原是品嘗大閘蟹的季節，但今年受到前期持續高溫天氣影響，儘管蟹農以增氧機24小時為大閘蟹供氧，今年大閘蟹仍趕不及在中秋節前上市。據揚子晚報報導，蘇州陽澄湖大閘蟹預計要到中秋節後兩周，約9月23日才會正式開捕。

陽澄湖蟹農徐三男表示，大閘蟹要經歷五次蛻殼後才能上市。由於今年持續高溫天氣，導致水溫也跟著升高，直接後果就是螃蟹推遲蛻殼。

徐三男說，今年夏季連續高溫導致湖水中的含氧量不足，而大閘蟹生長的重要環節「蛻殼」，需要在氧氣充足的環境下進行。目前大閘蟹的第四次蛻殼時間已經延遲了一個月左右。

對於今年大閘蟹產量，徐三男表示，現在還「說不準」。「目前還不知道水底下情況如何，要等到撈起來的時候才知道，但是估計損失率是高的，天氣太熱了，螃蟹也受不住」。

「天熱了，螃蟹吃得也少，蛻殼會吃力，去年這個時候蟹塘裡四兩半的蟹已經很多了，但是今年看見的沒有往年多」，徐三男說。

面對今年的持續高溫天氣，養了25年大閘蟹的徐三男表示，他也是第一次遇到。

「高溫導致湖水中的氧氣含量不足，大閘蟹蛻殼蛻到一半死掉，不如不蛻。」為此，徐三男特別用了兩部增氧機以保證湖水中氧氣充足，但這也導致養蟹成本增加，「僅增氧機一天的費用就要（人民幣）200元」。

對於今年大閘蟹上市時間，徐三男表示，雖然可以確定在9月下旬開捕，但屆時還做不到大量上市，只能少量供應。分量大的螃蟹產量少，價格估計將會有所上漲。

高溫

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