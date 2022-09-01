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碧桂園：中國房市已進入寒冬 萬科：須生火取暖

中國新聞組／北京1日電
碧桂園指中國房地產市場「已經進入寒冬」。（中新社）
碧桂園指中國房地產市場「已經進入寒冬」。（中新社）

本報系聯合報報導，中國房地產市場低迷，萬科董事會主席郁亮31日在萬科2022年中期線上業績會表示，當前房地產市場形勢，從短期來看，市場已經築底，但對行業來說眼下最重要的任務是找到「生火取暖」的辦法。另據美媒報導，碧桂園指中國房地產市場「已經進入寒冬」。

聯合報報導，郁亮提及，今年6至8月間銷售數據出現較明顯落差。一方面，6月受疫情回補、季節性等短期因素影響，快速大幅回升，後續本身會有回落；另一方面，7月以來，中國出現「停貸」事件等新問題，一些企業無法完成交樓，對消費者買房信心造成影響。

郁亮認為，住房剛性需求仍然很強，依然是個10兆元人民幣(約1.45兆美元)量級的巨大市場，常做常有，常做常新。目前房地產調控三大目標「穩地價、穩房價、穩預期」中的前兩者已實現，但「穩預期」存在較大挑戰，重建市場信心有各種方法，相比短期政策，萬科更關注與未來行業長期發展有關的政策。

另據華爾街日報報導，中國最大的房地產開發商碧桂園使用一些「最強烈的措辭」，描述長達一年的市場低迷及造成的財務衝擊。報導說，碧桂園指中國房地產市場「已經進入寒冬」。

報導指出，總部位在廣東的碧桂園表示，面對預期轉弱、需求疲軟和房地產價格下降的環境，中國房地產市場「舉步維艱」。

報導說，碧桂園8月30日公布的今年上半年獲利，勉強實現相當於8900萬美元(約6億1331萬元人民幣)的小幅盈餘，較去年同期的22億美元劇降96%。

碧桂園表示，上述因素讓房地產業的每一名參與者都備受壓力，「市場快速下行，行業進入寒冬」。同時，新冠疫情在中國數個城市的點狀爆發也拖累了建築施工，導致業績承受壓力。

另外，中國新聞周刊報導，中國各地房屋買賣當中，公設面積時常引起諸多爭議，對此內蒙古官方近日打響了第一槍，稱已經明確提交中國住建部，建議取消「公攤面積」（公設）、改以「套內面積」（實坪）作為買賣計價基礎。

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