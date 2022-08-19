張北海有趣有俠氣 被喻「中國最後老嬉皮」

「一瓢紐約」、「俠隱」作者張北海在紐約逝世。（取材自微博）

據北京 世紀文景文化傳播有限公司消息，作家張北海 17日下午在紐約去世，享年86歲。他的姪女張艾嘉 說：「叔叔張北海就是中國最後一位老嬉皮。」

第一財經報導，張北海本名張文藝，祖籍山西五台，1936年生於北京，「長在台北，工讀洛杉磯，任職聯合國，退隱紐約，著作隨緣」。電影「邪不壓正」的上映使張北海在中國的名望達到一個高峰，很多人因此讀了「俠隱」並記住了這位有趣、有俠氣的老頭。

文景編輯們認為，張北海是「冷幽默專家，威士忌重度使用者，同時有兩支妙筆，書東寫西，一手繪紐約，一手描北平」。文景總編輯姚映然嘆息道：「又少了個有趣的靈魂。」

「南方周末」記者宋宇在2016年初專訪過張北海，他說起當時一個有意思的場景，十分能彰顯老先生的氣質，「採訪之前，他指著文景辦公室外面的平台，尋思那裡是個野餐的好地點。他實在活潑、磊落，強烈地追尋自由，還回憶在花店見到李小龍的場景，尤其令人難忘的是修長的手指（開玩笑地說，有點像骷髏）」、「總而言之，老嬉皮再見！」

報導說，張北海家學深厚，後來在紐約過著嬉皮藝術生活，從1970年代起把自己的家建設成初到紐約的華人青年藝術家中轉站。

當年，張艾嘉、陳丹青、阿城、李宗盛、羅大佑…無數當下的頂級藝術家曾在他家落腳，張北海對紐約如數家珍，他大玩家式的生活方式，刻在這一代藝術家們的腦海中。

張艾嘉說，「叔叔張北海就是中國最後一位老嬉皮，永遠的棒球帽、牛仔衣和匡威鞋(Converse)，是他的招牌形象。」老嬉皮的生活方式，在2015年出版的「一瓢紐約」這本書裡寫得淋漓盡致。他似乎把工作收入看得很淡，筆下全是做事情時的新奇體驗。

張北海自2008年後每兩年回一趟北京和山西老家，他的作品「一瓢紐約」裡的「五台山上，五台山下」一文寫的就是1986年他第一次回五台山老家的見聞。

用張北海的原話講：「我努力在利用這個虛實世界，將我出生那個年代的一些訊息傳達給今天年輕世代，即在沒有多久的從前，北京是如此模樣，有人如此生活，如此面對那個時代的大歷史和小歷史。」

報導說，從今天開始，張北海也進入了他曾全力享受、盡心描摹的歷史。

據文景透露，還有一本專欄文集之後將會出版，成為張北海最後的一本書。