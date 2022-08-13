我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

最新婚育調查 中國逾6成大學生盼30歲前結婚

記者廖士鋒／綜合報導
調查結果顯示有65%以上大學生希望在30歲前結婚。（中新社）
調查結果顯示有65%以上大學生希望在30歲前結婚。（中新社）

中國婚育問題近年來頗受矚目，最新調查顯示，有超過六成五的大學生表示，希望在30歲以前結婚。

據中國青年報報導，近期針對中國各地大學生的調查結果顯示，57.90%受訪大學生希望在26到30歲時走入婚姻殿堂，8.55%希望在21到25歲結婚，7.58%希望在30歲以後結婚，25.97%則表示在法定年齡以上，任何年齡都可以。就此而言，希望在30前結婚的大學生高達66.45%。

調查發現，社會思潮（66.77%）、家庭觀念（55.16%）與身邊同學、朋友的事例（54.84%）為影響受訪大學生婚育觀形成的主要因素；與此同時，傳統的思想觀念（44.68%）、學校教育（34.19%）、媒體的相關報導（32.42%）也對受訪大學生婚育觀形成產生影響。79.19%受訪大學生表示在婚育問題上，會聽取父母的建議，也會遵從自己的想法。

而受訪者考慮是否結婚的主要因素，包含真心相愛（95.32%）與經濟考量（85.97%），42.26%表示會受社會環境影響，39.68%會受到家人期望的影響，16.45%期待孕育後代而選擇步入婚姻。

同時調查也顯示，37.58%受訪大學生希望生育一個孩子，34.03%計劃生育兩個；3.55%認為結婚後不久最適合生育，14.19%認為1年後最合適，17.26%表示會在結婚2年後生小孩，12.26%將生育計畫安排在3年後，52.74%表示隨緣。

對於生育的意義，受訪大學生有74.03%認為孩子是愛情的結晶，67.74%表示孩子是家庭中不可或缺的組成部分，30.16%認為生育是社會發展的需要，22.90%認為生育是人生應當經歷的內容，22.10%認可孩子可以維繫夫妻感情。

根據不久前中國官方發布的「中國人口普查年鑑-2020」，2020年中國民眾平均初婚年齡漲到了28.67歲，其中，男性平均初婚年齡為29.38歲，女性為27.95歲。

人口普查 教育 計劃生育

上一則

上海隨申碼傳被駭 外洩近5千萬個資

下一則

林鄭等10前高官 獲港府委任「太平紳士」

延伸閱讀

2800億晶片法案 必將是鬧劇一場

2800億晶片法案 必將是鬧劇一場
中國大學生 超過六成五希望在30歲前結婚

中國大學生 超過六成五希望在30歲前結婚
「暑期學習夏令營」結業 盼培養華裔領導者

「暑期學習夏令營」結業 盼培養華裔領導者
爾灣加州大學生飛台灣學中文 逼自己踏出舒適圈

爾灣加州大學生飛台灣學中文 逼自己踏出舒適圈

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00
新華社5日發出系列照，披露台灣濟陽級艦在東部監控解放軍軍艦的畫面，背景的海岸山脈清晰可見。（新華社）

解放軍鎖台操演 艦艇疑迫近東台海岸 拍下山脈清晰可見

2022-08-05 20:41

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判