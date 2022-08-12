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中國大學生 超過六成五希望在30歲前結婚

記者廖士鋒／即時報導
調查結果顯示有65%以上大學生希望在30歲前結婚。（中新社）
調查結果顯示有65%以上大學生希望在30歲前結婚。（中新社）

中國婚育問題近年來頗受矚目，最新調查顯示，有超過六成五的大學生表示，希望在30歲以前結婚。

據中國青年報報導，近期針對中國各地大學生的調查結果顯示，57.90%受訪大學生希望在26到30歲時走入婚姻殿堂，8.55%希望在21到25歲結婚，7.58%希望在30歲以後結婚，25.97%則表示在法定年齡以上，任何年齡都可以。就此而言，希望在30前結婚的大學生高達66.45%。

調查發現，社會思潮（66.77%）、家庭觀念（55.16%）與身邊同學、朋友的事例（54.84%）為影響受訪大學生婚育觀形成的主要因素；與此同時，傳統的思想觀念（44.68%）、學校教育（34.19%）、媒體的相關報導（32.42%）也對受訪大學生婚育觀形成產生影響。79.19%受訪大學生表示在婚育問題上，會聽取父母的建議，也會遵從自己的想法。

而受訪者考慮是否結婚的主要因素，包含真心相愛（95.32%）與經濟考量（85.97%），42.26%表示會受社會環境影響，39.68%會受到家人期望的影響，16.45%期待孕育後代而選擇步入婚姻。

同時調查也顯示，37.58%受訪大學生希望生育一個孩子，34.03%計劃生育兩個；3.55%認為結婚後不久最適合生育，14.19%認為1年後最合適，17.26%表示會在結婚2年後生小孩，12.26%將生育計畫安排在3年後，52.74%表示隨緣。

對於生育的意義，受訪大學生有74.03%認為孩子是愛情的結晶，67.74%表示孩子是家庭中不可或缺的組成部分，30.16%認為生育是社會發展的需要，22.90%認為生育是人生應當經歷的內容，22.10%認可孩子可以維繫夫妻感情。

根據不久前中國官方發布的「中國人口普查年鑑-2020」，2020年中國民眾平均初婚年齡漲到了28.67歲，其中，男性平均初婚年齡為29.38歲，女性為27.95歲。

人口普查 教育 計劃生育

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