北斗高精定位… 「赴台灣吃大陸小吃」 百度地圖被搜崩

大陸網路5日突然掀起台灣地圖熱，理由是地圖已可以查詢到精確的台灣街道。（取材自微博）

「百度 地圖被搜崩了」話題昨天登上微博熱搜，原因是網民發現通過大陸手機 地圖軟件可顯示精確到街道紅綠燈的台灣地圖，台灣還有很多街道及小吃用大陸城市命名，全網瘋狂搜索讓百度搜索一度當機，不少網民還發起「去台灣吃大陸小吃」行動。有網民稱，北斗高精定位讓台灣街道清晰可見，這代表導彈射程覆蓋全島，解放軍 「指哪打哪」不是夢。

解放軍對台軍演進入第二天，大陸輿論突掀起一股台灣地圖熱，不少網民發現百度地圖軟體搜索「台灣省」可完整顯示台灣地圖並精確到街道紅綠燈。大公報報導，網民看到台灣不少街道用大陸城市命名，比如廣州街、長沙街、南京路、重慶路等，驚呼「太熟悉了！都是大陸城市的名字」、「每條路，都是回家的路」、「地圖可顯示台灣省每個街道」話題登上熱搜。

網民們還發現，台灣連小吃也飄著「大陸味」。有網民看地圖時發現了在高雄的「山西刀削麵」等小吃店，表示「想去台灣省吃山西刀削麵、小統一牛排」，引來大批網民跟進搜索，百度地圖還一度崩了。

澎湃新聞報導，百度地圖為此發布消息稱，由於大家對於台灣「山西刀削麵」的熱情空前高漲，導致百度地圖搜索該詞條時出現卡頓，深感抱歉。「目前經過程序員小哥哥的奮戰，山西刀削麵重新在百度地圖重新上架啦，同時還有沙縣小吃、過橋米線、山東水餃等更多美食等你來發現」。

中新網官方微博並創建了一個互動貼文，由網民選擇「到台灣省想吃的哪些地方美食」，短短50幾分鐘就吸引了近8萬網民參與。接著又有網民發現台北市中山區農安街竟有九家名為山東餃子館，不少人又發起了「去台灣省吃山東水餃」。

九派新聞報導，一家被大陸網民點名的台灣高雄的山西刀削麵老闆娘表示，店是婆婆傳承給她的，婆婆是山西的老師傅教的。自己祖籍是山東即墨。四年前曾到山東玩，「山東現在發展得很好，進步了很多，現在大陸發展得非常好非常快」。她還說，大陸的同胞過去吃麵可以打折。

大公報引述未具名台灣民眾說，台灣地圖在手機上可精確顯示這一變化背後，更深層是大陸的技術已可對台灣精確定位，甚至不排除透過高精準衛星制導實現「斬首行動」，蛇打七寸。

也有網民表示，民用地圖就可顯示台灣省每個街道，所以在軍用地圖上，解放軍的「東風快遞指哪打哪」不是夢，「祖國統一是全體中華兒女的期待」。

報導並引述台灣學者表示，當前大陸北斗衛星可精確制導，火力射程覆蓋全島，民進黨當局別有居心邀請美眾議院議長裴洛西(前譯波洛西)竄台將苦果自嘗。