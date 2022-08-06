北斗高精定位… 「赴台灣吃大陸小吃」 百度地圖被搜崩
「百度地圖被搜崩了」話題昨天登上微博熱搜，原因是網民發現通過大陸手機地圖軟件可顯示精確到街道紅綠燈的台灣地圖，台灣還有很多街道及小吃用大陸城市命名，全網瘋狂搜索讓百度搜索一度當機，不少網民還發起「去台灣吃大陸小吃」行動。有網民稱，北斗高精定位讓台灣街道清晰可見，這代表導彈射程覆蓋全島，解放軍「指哪打哪」不是夢。
解放軍對台軍演進入第二天，大陸輿論突掀起一股台灣地圖熱，不少網民發現百度地圖軟體搜索「台灣省」可完整顯示台灣地圖並精確到街道紅綠燈。大公報報導，網民看到台灣不少街道用大陸城市命名，比如廣州街、長沙街、南京路、重慶路等，驚呼「太熟悉了！都是大陸城市的名字」、「每條路，都是回家的路」、「地圖可顯示台灣省每個街道」話題登上熱搜。
網民們還發現，台灣連小吃也飄著「大陸味」。有網民看地圖時發現了在高雄的「山西刀削麵」等小吃店，表示「想去台灣省吃山西刀削麵、小統一牛排」，引來大批網民跟進搜索，百度地圖還一度崩了。
澎湃新聞報導，百度地圖為此發布消息稱，由於大家對於台灣「山西刀削麵」的熱情空前高漲，導致百度地圖搜索該詞條時出現卡頓，深感抱歉。「目前經過程序員小哥哥的奮戰，山西刀削麵重新在百度地圖重新上架啦，同時還有沙縣小吃、過橋米線、山東水餃等更多美食等你來發現」。
中新網官方微博並創建了一個互動貼文，由網民選擇「到台灣省想吃的哪些地方美食」，短短50幾分鐘就吸引了近8萬網民參與。接著又有網民發現台北市中山區農安街竟有九家名為山東餃子館，不少人又發起了「去台灣省吃山東水餃」。
九派新聞報導，一家被大陸網民點名的台灣高雄的山西刀削麵老闆娘表示，店是婆婆傳承給她的，婆婆是山西的老師傅教的。自己祖籍是山東即墨。四年前曾到山東玩，「山東現在發展得很好，進步了很多，現在大陸發展得非常好非常快」。她還說，大陸的同胞過去吃麵可以打折。
大公報引述未具名台灣民眾說，台灣地圖在手機上可精確顯示這一變化背後，更深層是大陸的技術已可對台灣精確定位，甚至不排除透過高精準衛星制導實現「斬首行動」，蛇打七寸。
也有網民表示，民用地圖就可顯示台灣省每個街道，所以在軍用地圖上，解放軍的「東風快遞指哪打哪」不是夢，「祖國統一是全體中華兒女的期待」。
報導並引述台灣學者表示，當前大陸北斗衛星可精確制導，火力射程覆蓋全島，民進黨當局別有居心邀請美眾議院議長裴洛西(前譯波洛西)竄台將苦果自嘗。
上一則
士力架廣告將台灣定位成國家 被大陸網友出征後道歉
下一則
FB留言