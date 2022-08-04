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古裝劇「夢華錄」秀宋代拉花 帶火「徑山點茶」

中國新聞組／北京4日電
徑山茶宴又稱「徑山茶湯會」、「徑山茶禮」，是古代徑山寺主持或者地方鄉紳接待貴客上賓時舉行的大堂茶會。是一種茶禮習俗，更是中國古代茶宴的存續和傳承，興於中唐，盛於兩宋，式微於清明。（中新社）
徑山茶宴又稱「徑山茶湯會」、「徑山茶禮」，是古代徑山寺主持或者地方鄉紳接待貴客上賓時舉行的大堂茶會。是一種茶禮習俗，更是中國古代茶宴的存續和傳承，興於中唐，盛於兩宋，式微於清明。（中新社）

中國古裝劇「夢華錄」中，女主角「趙盼兒」的一手「徑山點茶」，在觀眾心中留下深刻印象。劇中被盛贊「入口無澀，清香悠遠」的徑山茶，正產自浙江省杭州市徑山鎮。劇中的點茶技藝，在此歷經多年傳承創新。

中新社報導，「一湯，量茶受湯，調如融膠；二湯，擊拂既力，珠璣磊落……」張艶珍一面演示，一面認真講解著點茶法「七湯」的要領。多年前，張艶珍就考取了高級茶藝師證書。她從「焚香、點茶、掛畫、插花」的「宋人四雅」中汲取靈感，使茶藝儀式成為一場文化表演。

北京中國國家博物館展出的攝宋代點茶場景。（中新社）
北京中國國家博物館展出的攝宋代點茶場景。（中新社）

作為中國古代茶宴禮俗的存續和中國禪茶文化的傑出代表，源自餘杭徑山寺的「徑山茶宴」起於唐宋，在2010年被列為非物質文化遺產。近年來當地政府大力支持，為徑山茶統一進行商標設計、宣傳推廣。徑山茶的衍生產品不斷「出新」，推出了抹茶膠原蛋白、抹茶酵素和抹茶月餅等新式茶點飲品。

在徑山村，幾乎家家戶戶都以茶為生。隨著徑山茶的走紅，村民們開設的民宿也享受到文旅融合的紅利。張艶珍說，她的民宿只有6個房間，周末生意常常爆滿。接待不過來的客人，就會介紹給附近的村民。

看了「夢華錄」才發現宋朝人喝茶還玩拉花杭州這裡可以體驗。（取材自錢江晚報）
看了「夢華錄」才發現宋朝人喝茶還玩拉花杭州這裡可以體驗。（取材自錢江晚報）

另據錢江晚報報導，在宋代，點茶和焚香、插花、掛畫一起，被宋人合稱為生活四藝，是當時文人雅士追求雅緻生活的一部分。

「夢華錄」首集裡，趙盼兒的茶百戲引來眾人圍觀。茶百戲始於唐朝，到了宋代，更受到宋徽宗和朝廷大臣、文人墨客的推崇。

茶百戲是從點茶而來，又稱湯戲、茶戲，是將熱水倒入裝有細密茶粉的碗中，調成糊狀，然後慢慢加入更多熱水，用茶筅以擊拂茶湯（高頻率攪動），直到出現厚厚的泡沫，再用泡沫作畫的一種技藝。不少網友驚呼，「咖啡拉花原來宋代人就玩得很溜了」。

據「大觀茶論」記載，總結了點茶「五步七湯法」，分五個步驟七次注湯擊拂。茶湯水痕和水跡堆積的乳花產生反差，形成猶如花鳥魚蟲走獸各種畫面，變幻無窮。在宋代，城市中茶坊到處可見，就如今天的咖啡館。

新疆烏魯木齊市正在新疆美術館舉辦的2022「新疆是個好地方」對口援疆19省市非物...
新疆烏魯木齊市正在新疆美術館舉辦的2022「新疆是個好地方」對口援疆19省市非物質文化遺產展吸引眾多市民前來參觀。圖為浙江展廳，工作人員展示國家級非遺代表性項目徑山茶宴（民間版）製作過程，吸引參觀者圍觀。（中新社）

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