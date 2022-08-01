「村BA」破圈 貴州鄉村籃球賽 連趙立堅也點讚

「村BA」賽事備受關注。（取材自澎湃新聞）

近日來，中國籃球最吸引眼球的只有兩件事，一個是剛剛在印尼閉幕的男籃亞洲杯，另一個則是正在中國貴州黔東南州地區「美麗鄉村」系列籃球賽事，前者備受關注不讓人意外，後者多少會讓不明所以者打上一個問號，要知道這項賽事被網友們暱稱為「村BA」（粗略想一下，和NBA 、CBA的叫法類似），甚至外交部發言人趙立堅 也在推特上為比賽發文點讚。7月30日「村BA」迎來半決賽，許多新媒體平台第一時間對賽事進行直播。

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澎湃新聞報導，「村BA」何以破圈？透過網上一些視頻和直播可以看到，比賽多在水泥的露天場地進行，場上球員也算不得專業，他們上演不了暴扣，也未必能投進空位3分，是名副其實的業餘賽事。

不過比賽的氛圍可能會讓不少職業賽事感到汗顏，四面看台完全被熱情的觀眾填滿，找不到哪怕一個空位，歡呼與加油聲也持續不斷。

據知情人透露，每逢「村BA」開打，十里八鄉的人都會蜂擁而至，一些觀眾甚至是開著車遠道而來。更誇張的是，「村BA」的連場比賽經常能從上午打到深夜，個別比賽還能鏖戰至破曉，順便說一句，「村BA」賽事是有夜間照明的。即便這項賽事經常打得沒日沒夜，卻從來不缺少選手和觀眾，甚至於政府和村委並沒有參與其中，歷來全靠當地鄉民自己組織、自願報名、自發聚集，政府部門只是接收了賽事的報備和審批。

從競賽組到氣氛組全部由群眾包辦到位，卻又讓賽事做得有模有樣，這大體是當下「村BA」火出貴州，火遍全中國的答案所在。

那麼是什麼力量讓籃球這項運動在體育並不算發達的貴州鄉村生出了根發出了芽？

史料記載，上世紀初現代籃球運動第一次傳入貴州，至於鄉村籃球何時誕生，並沒有人能給出一個準確的答案。鄉村籃球賽通常是和當地傳統的「六月六」節捆綁在一起，這是黔東南一帶盛行的節日，目的是為豐收祈福，過去鬥牛這項傳統民俗是節日的保留節目，籃球之後加入了進來。

據悉，目前黔東南的各縣鄉村大多有自己的隊伍，而「十三五」期間，在貴州省體育局的調研中，群眾最需要的健身 場地中，籃球場排在了第一。

外交部發言人趙立堅也在推特上為「村BA」比賽發文點讚。（取材自澎湃新聞）

值得一提的是，這種以群眾自發組織賽事、推動運動普及發展的故事並非孤例，與貴州遠隔千里的甘肅也有自己的村BA，在平涼縣，一場籃球比賽甚至讓找不到座位的觀眾爬上樹梢觀賽，在廣西、在福建，在中國各個地區，類似的以村為單位的體育賽事如火如荼，經濟較為發達的地區，賽事還被搬進了縣體育館。

目睹「村BA」的盛況，當下已經有網友戲稱，「在中國最接近NBA的不是CBA，而是村BA。」誠然，這樣的鄉村賽事中可能永遠走不出一個真正的職業球員，但這種為一項運動癡狂並且持續投入和參與的狀態恰恰是中國體育最需要的。