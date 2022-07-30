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川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

中國新聞組／北京30日電
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

一段「男子放棄過萬（人民幣）月薪住洞穴隱居」的視頻，近日在網上流傳，短短幾秒鐘簡短講述了四川省自貢市33歲小伙閔亨才，在老家鄉村洞穴建房，過上「隱居」生活。

閔亨才的隱居地。（取材自紅星新聞）
閔亨才的隱居地。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，該崖洞目測地平面積大致四、五百平方米，主要分為房屋、菜地等區域。內部面積約50平方米，由一間臥室、廚房和廁所組成。

閔亨才回憶，9歲時父親因病去世，初中沒讀完就輟學隨親友到上海、浙江等地幹臨時工，後來又回自貢老家幫過忙。19歲參軍入伍兩年回家後幹過多份工作，但任何事情都不長，欠下40多萬債務。

最近的一份工作，是2021年到江蘇做網約車駕駛員，每月工資1萬多元，一年下來還清親友約7萬元債務，但還有30多萬元債務。2021年底，閔亨才回到老家，他說，「想用自己的方式靜心修心」。2022年2月，他用四倍面積的自留地跟一戶村民互換，用僅有的2萬多元存款購置建築材料和工具，在崖洞裡獨力建房。

閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

閔亨才現在每天只勞作一小時，上午8時左右睡到自然醒，一天的生活不是逛山、看書或手機、幹點農活就是做飯；晚上9、10時睡覺。「這就是我想要的生活，日常開銷只有油鹽米等基本必需品。」他坦言，偶爾夜深人靜的時候，還是會有孤獨的感覺，也有一絲悲傷，但更多的是享受。

該視頻引發網友廣泛關注，有人表示「好羨慕，佩服他有個性有勇氣。」也有部分網友認為他這是「躺平」，是逃避現實、不願承擔責任。甚至有網友認為，這就是一場「作秀」，他想藉此炒作自己成為網紅，並質疑他「剪斷手機卡，怎麼還在上網？」

閔亨才躺在洞崖前。（取材自紅星新聞）
閔亨才躺在洞崖前。（取材自紅星新聞）

針對網絡上的諸多質疑，閔亨才說，他並沒有剪斷三張手機卡選擇與世隔絕，只是棄用了手機號，選擇通過網路繼續與外界保持聯絡，目前的生活根本算不上「隱居」，只能說是回歸到自己嚮往已久的田園生活。「我給自己計畫的是十年。」 等有能力承擔責任的那天，或許會考慮結婚生子。

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