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「長征3號變5號」小男孩參觀天文館見一堆錯 氣到暴走

中國新聞組／北京21日電
小男孩批評影片裡的長征3號被誤植為長征5號。(取材自觀察者網)
小男孩批評影片裡的長征3號被誤植為長征5號。(取材自觀察者網)

近日一段小男孩吐槽西藏一座天文館錯誤百出的視頻在網上火了，小男孩指出長征三號和長征五號被搞混、少了一級的分離順序，甚至氣到暴走。網友誇讚小男孩博學多聞，也批評天文館實在不應該。

綜合媒體、東方網快評，家長16日帶小男孩參觀拉薩的藏域星球天文體驗館，小男孩卻發現裡面的科普知識存在錯誤，原本是長征三號的視頻變成了長征五號，而長征五號的分離順序也是錯的，把長征五號當成了兩級火箭，孩子邊看邊生氣地指出了問題，最後高呼「啥也不是」。

國防科技工業局新聞宣傳中心官方抖音號「中國軍工」特意發布「小男孩糾錯」視頻，點讚小男孩「很專業」。「中國軍工」甚至調侃，一些錯誤是到了可以「直接報警吧」的程度。

涉事天文館方面則表示，已經收到反饋，同時也感謝男孩的指正，將杜絕此類事情的發生。

評論指出，天文科技是一個專業性很強的科學領域，且知識更新速度很快，經常湧現出新技術、新發現，普通民眾對此了解有限，需要天文科學家、科技館等進行專業科普。科技館在布置科普展覽、製作科普視頻時，理應遵循嚴謹求實的科學原則，認真審查相關資料；在公眾「挑刺」時，也要虛心對之，有錯即改。

來源：YouTube

長征五號 抖音

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