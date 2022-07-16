「哥哥」投胎轉世？雲南燒烤老闆撞臉張國榮

雲南西雙版納一名消夜攤檔檔主，被網友發現與張國榮神似。（視頻截圖）

素人若擁有一張「明星臉」，往往會吸引更多人的目光，甚至人生路線亦會因此而改寫。雲南西雙版納一名消夜攤檔檔主，被發現側臉與張國榮極為相似，隨後在網絡引起大片共鳴，有網友更直言「為什麼可以這麼像」。

影音來源／YouTube

香港 01報導，一名女子在西雙版納夜市吃消夜時發現，正在燒烤的消夜攤檔主側臉與張國榮神似，於是便用鏡頭記錄下畫面上傳至抖音 ，隨即引起大批網友蜂擁評論，有評論更指這是張國榮「轉世」，該影片已獲得逾15萬次點讚。

張國榮在「阿飛正傳」的劇照。( 取材自知乎)

網友紛紛留言表示，「側臉好像，阿飛正傳」、「逆光下的眼睫毛非常像了」、「世世皆輪迴」、「張國榮雲南分榮」，但也有人說，「他上輩子應該想好了來世只想做個努力賺錢的平凡之人吧」、「別打擾他，這一世他或許只想平凡」，也有網友認為，「應該他自己也知道像吧，所以髮型都有一定程度模仿」。

報導指出，因影片中只有檔主的側臉，有不少網友還要求分享其正面的角度，上述女子分享過後，有網友還指「也有點像年輕時的任達華和郭晉安」；還有有細心網友發現，這名男子不僅和張國榮相像，還像陳志朋 。於是便有了「低頭張國榮，抬頭陳志朋」的評論。