我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

「哥哥」投胎轉世？雲南燒烤老闆撞臉張國榮

中國新聞組／北京16日電
雲南西雙版納一名消夜攤檔檔主，被網友發現與張國榮神似。（視頻截圖）
雲南西雙版納一名消夜攤檔檔主，被網友發現與張國榮神似。（視頻截圖）

素人若擁有一張「明星臉」，往往會吸引更多人的目光，甚至人生路線亦會因此而改寫。雲南西雙版納一名消夜攤檔檔主，被發現側臉與張國榮極為相似，隨後在網絡引起大片共鳴，有網友更直言「為什麼可以這麼像」。

影音來源／YouTube

香港01報導，一名女子在西雙版納夜市吃消夜時發現，正在燒烤的消夜攤檔主側臉與張國榮神似，於是便用鏡頭記錄下畫面上傳至抖音，隨即引起大批網友蜂擁評論，有評論更指這是張國榮「轉世」，該影片已獲得逾15萬次點讚。

張國榮在「阿飛正傳」的劇照。( 取材自知乎)
張國榮在「阿飛正傳」的劇照。( 取材自知乎)

網友紛紛留言表示，「側臉好像，阿飛正傳」、「逆光下的眼睫毛非常像了」、「世世皆輪迴」、「張國榮雲南分榮」，但也有人說，「他上輩子應該想好了來世只想做個努力賺錢的平凡之人吧」、「別打擾他，這一世他或許只想平凡」，也有網友認為，「應該他自己也知道像吧，所以髮型都有一定程度模仿」。

報導指出，因影片中只有檔主的側臉，有不少網友還要求分享其正面的角度，上述女子分享過後，有網友還指「也有點像年輕時的任達華和郭晉安」；還有有細心網友發現，這名男子不僅和張國榮相像，還像陳志朋。於是便有了「低頭張國榮，抬頭陳志朋」的評論。

雲南西雙版納一名消夜攤檔檔主，被網友發現與張國榮神似。（視頻截圖）
雲南西雙版納一名消夜攤檔檔主，被網友發現與張國榮神似。（視頻截圖）

陳志朋 香港 抖音

上一則

安徽懷遠增151例陽性 全縣「封閉管理」

下一則

錄取通知書像「禮盒」 多所大學藏巧思 普洱茶、寶石、種子無奇不有

延伸閱讀

雲南燒烤老闆「撞臉」張國榮 網嘆太像：哥哥轉世？

雲南燒烤老闆「撞臉」張國榮 網嘆太像：哥哥轉世？
陳志朋淪網紅媽生日宴背板 整場推蛋糕賺30萬

陳志朋淪網紅媽生日宴背板 整場推蛋糕賺30萬

張信哲「牽繫」王祖賢 粉絲盼唱到80歲

張信哲「牽繫」王祖賢 粉絲盼唱到80歲
「縱橫四海」將翻拍 傳古天樂、謝霆鋒擔綱

「縱橫四海」將翻拍 傳古天樂、謝霆鋒擔綱

熱門新聞

中國店家「慶祝」安倍身亡，順勢推出活動，誇張行徑讓人看不下去。取材自微博

中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去

2022-07-08 23:13
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
性感女主播組裝電腦是否專業並不重要，憑藉好身材，已足夠吸引粉絲。（取材自B站）

女主播穿黑絲襪、低胸掏CPU 裝機視頻變味

2022-07-09 11:25

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠