荔枝一顆260元 北京超市斷貨 網友：楊貴妃也說荒唐

網友曬出的增城掛綠荔枝一斤要1049元人民幣，且賣到斷貨。（極目新聞）

北京 頂級超市SKP上架1斤1049元人民幣的荔枝，兩天就賣光，準備補貨；有網友笑說，「相信愛吃荔枝的楊貴妃看到這價格也會說荒唐」。

極目新聞報導，繼「雪糕刺客」（刺客，意指價格高得離譜的商品）後，中國民眾的錢包又被「荔枝刺客」盯上。近日，北京一家高端商場上架了1049元一斤的荔枝，每顆荔枝約60元人民幣，被網友們稱為「荔枝刺客」。

報導稱，有網友發文稱，自己在北京超市購買了一盒名為「增城掛綠」品牌的荔枝，付款時才發現，這一小盒荔枝居然要969.28元。待仔細一看，這個品種的荔枝每斤（500克）單價高達1049元。

報導稱，這處位於朝陽區的SKP商場地下一樓超市看到，入口處靠右側的貨架上擺滿了五、六個品種的荔枝，單價從59.9元一斤到699元一斤不等。價格最高的冰荔一盒大約有17顆，每盒價格在700元左右，不時有顧客選購。

水果區銷售員表示，增城掛綠品種的荔枝此前只上架了兩天，受到不少顧客的喜愛，目前已經斷貨了。銷售員說，增城掛綠這款荔枝產自廣東，都是採摘後空運到北京，能保證新鮮度。另外，這種荔枝口感Q彈，甜度也比其他荔枝高，因此價格也更貴一些。

他說，「一盒1000元出頭，少的可能900多元」。一盒荔枝有15至20顆，平均下來一顆價格在60元左右。預計最早15日有現貨上架，超市早上10點開門，如果要買盡可能早點來選購。

天價荔枝新聞引發網路熱議，網友留言自嘲「貴族水果吃不起」、「貧窮限制了我的智商」、「楊貴妃也會說荒唐」、「吃了會長生不老嗎」。事實上，2002年廣州增城的一顆掛綠荔枝拍出了55.5萬元的高價，成為當時全球最昂貴的水果，入選金氏世界紀錄大全。