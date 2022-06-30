我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平：這5年一直牽掛香港、證明一國兩制是好制度

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

鹿哈、易烊干璽是誰？ 山寨男團「碰瓷」本尊頻上熱搜

中國新聞組／北京30日電
ESO成員抖音截圖。（取材自紅星新聞）
ESO成員抖音截圖。（取材自紅星新聞）

最近「黃子誠退出ESO」、「鹿哈ESO」、「易烊乾洗加入ESO」等詞條頻上熱搜，原來是一群素人網紅組成了山寨男團ESO，不僅外型撞臉明星藝人，團體名稱、成員名字都向藝人致敬。

紅星新聞報導，山寨男團「ESO」模仿韓國著名男團「EXO」所取，成員包括黃子誠、鹿哈、王二博、權酷龍、王俊卡等，也皆是對藝人名字的模仿，例如鹿哈是改自藝人鹿晗，黃子誠則是山寨自黃子韜。

登上熱搜的成員之一黃子誠，自2019年起在抖音活動，目前有519個視頻作品、33.5萬粉絲，兩年前他開始模仿男星黃子韜，髮型、表情、穿著、動作都改造一番，更拍攝了一系列短視頻，之後他與鹿哈、王俊卡、權酷龍等模仿者組成「ESO」，吸引許多網友注意。

網紅黃子誠(左)撞臉明星黃子韜(右)，兩人還曾直播同框。（取材自紅星新聞）
網紅黃子誠(左)撞臉明星黃子韜(右)，兩人還曾直播同框。（取材自紅星新聞）

黃子誠曾在抖音與藝人黃子韜連線直播，黃子韜還建議他，「我剛剛看了一下你的視頻，你是有自己的魅力的，我覺得還是要堅持做自己。」不過，黃子誠日前上傳影片表示自己退出ESO了，並解釋「因為前段時間團體中有些矛盾，且之後自己要考駕駛證」，希望粉絲不要再問退團的事了，他只是一個普普通通的農村出身的孩子，也不是什麼大明星，沒有什麼熱度。

「ESO」登上熱搜也遭到網友的不滿，部分網友認為「模仿可以，但這樣太不尊重人了」、「這種熱搜烏煙瘴氣的」。有人則質疑，素人網紅山寨明星形象博取關注，是否侵犯了藝人本人的權益？

對此，律師表示，王一博、鹿晗等人具一定社會知名度和影響力，有人使用「王二博」、「鹿哈」等名字組團出道、蹭熱度，本人可以要求這些人停止侵害、消除影響等。

ESO成員。（取材自紅星新聞）
ESO成員。（取材自紅星新聞）

影音：YouTube

鹿晗 抖音 酷龍

上一則

林鄭最後一次授勳名單延後公布 惹議

下一則

甘肅博物館文創「馬踏飛燕」醜萌偶賣到缺貨

延伸閱讀

溫兆倫拒被包養 放閃嫩妻「愛到老」

溫兆倫拒被包養 放閃嫩妻「愛到老」
懶得排隊上機 荒唐男假裝腳傷 坐輪椅快速通關

懶得排隊上機 荒唐男假裝腳傷 坐輪椅快速通關
成龍全球直播首秀破億觀看 自曝16歲被導演罵哭

成龍全球直播首秀破億觀看 自曝16歲被導演罵哭
杜海濤夕陽下放閃 網友卻只關注他肚腩不見「瘦超多」

杜海濤夕陽下放閃 網友卻只關注他肚腩不見「瘦超多」

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
山西太原老人遭多名年輕人毆打並推倒在地，趴在路中央一動不動。（取材自微信）

影／唐山打人案翻版 太原老人遭圍毆 沒動彈後仍被踹頭

2022-06-26 09:00
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
女學生告訴警方她是自願發生關係。(視頻截圖)

劉強東涉性侵案 女方最初稱「自願」 後又提懲罰性賠償

2022-06-26 22:19
女子在地鐵上對一名兒童表演「一字馬」。（取材自極目新聞）

女子成都地鐵裡煽情熱舞 男童看了嚇得不知所措

2022-06-25 21:58

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
烏克蘭美女團「為國獻身」捐款就送裸照 募破70萬全拿去救國

烏克蘭美女團「為國獻身」捐款就送裸照 募破70萬全拿去救國