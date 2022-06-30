鹿哈、易烊干璽是誰？ 山寨男團「碰瓷」本尊頻上熱搜

ESO成員抖音截圖。（取材自紅星新聞）

最近「黃子誠退出ESO」、「鹿哈ESO」、「易烊乾洗加入ESO」等詞條頻上熱搜，原來是一群素人網紅組成了山寨男團ESO，不僅外型撞臉明星藝人，團體名稱、成員名字都向藝人致敬。

紅星新聞報導，山寨男團「ESO」模仿韓國著名男團「EXO」所取，成員包括黃子誠、鹿哈、王二博、權酷龍 、王俊卡等，也皆是對藝人名字的模仿，例如鹿哈是改自藝人鹿晗 ，黃子誠則是山寨自黃子韜。

登上熱搜的成員之一黃子誠，自2019年起在抖音 活動，目前有519個視頻作品、33.5萬粉絲，兩年前他開始模仿男星黃子韜，髮型、表情、穿著、動作都改造一番，更拍攝了一系列短視頻，之後他與鹿哈、王俊卡、權酷龍等模仿者組成「ESO」，吸引許多網友注意。

網紅黃子誠(左)撞臉明星黃子韜(右)，兩人還曾直播同框。（取材自紅星新聞）

黃子誠曾在抖音與藝人黃子韜連線直播，黃子韜還建議他，「我剛剛看了一下你的視頻，你是有自己的魅力的，我覺得還是要堅持做自己。」不過，黃子誠日前上傳影片表示自己退出ESO了，並解釋「因為前段時間團體中有些矛盾，且之後自己要考駕駛證」，希望粉絲不要再問退團的事了，他只是一個普普通通的農村出身的孩子，也不是什麼大明星，沒有什麼熱度。

「ESO」登上熱搜也遭到網友的不滿，部分網友認為「模仿可以，但這樣太不尊重人了」、「這種熱搜烏煙瘴氣的」。有人則質疑，素人網紅山寨明星形象博取關注，是否侵犯了藝人本人的權益？

對此，律師表示，王一博、鹿晗等人具一定社會知名度和影響力，有人使用「王二博」、「鹿哈」等名字組團出道、蹭熱度，本人可以要求這些人停止侵害、消除影響等。

ESO成員。（取材自紅星新聞）

影音：YouTube