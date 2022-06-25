19歲曾凡博 落選NBA選秀大會

從美國高中到發展聯盟點燃隊，曾凡博嘗試了一條完全不同的成長道路。(取材自澎湃新聞)

2022年NBA 選秀大會日前落幕，19歲的曾凡博沒能等到自己名字被喊到的那一刻，遺憾和NBA失之交臂；這個一直在美國籃球體系下不斷攀登的少年形容自己的心情，「表面輕鬆，實際精神壓力過大。」

澎湃新聞報導，自周琦和王哲林2016年相繼被NBA選中後，中國球員鮮少與NBA搭上線，曾凡博的出現，不只是NBA選秀大會時隔六年再度與中國球員出現聯繫，而是一套有效的籃球人才培養機制逐漸浮現。

選秀日當天，身高2米11的曾凡博一身深藍色西裝，經過兩個月的訓練，曾凡博肌肉 漲了5.76公斤，體脂含量降了4.5%，因此西裝顯得有點緊繃。去年代表北京 參加全運會比賽時，曾凡博還是一個瘦長的男孩，如今那套穿不下的西裝，也是曾凡博裝不下的夢想。

逐夢NBA的道路上，5月的芝加哥聯合試訓，作為選秀大會前規模最大的一次訓練營，曾凡博並沒有出現，當時ESPN更新的新秀TOP100的名單，曾凡博剛好排在第100名。雖然放了聯合試訓的鴿子，但在隨後CAA經紀公司組織的試訓中，曾凡博當著傑瑞衛斯特（Jerry West）和一眾NBA高管的面前，連續命中了18記三分。

據報導，隨後便是一段漫長的試訓之旅，曾凡博前往了國王、溜馬、灰狼等數十支球隊試訓。而在選秀大會前，曾凡博其實很緊張，基本上只睡了一個小時。

2016年，當周琦和王哲林相繼被NBA選中時，北京首鋼正醞釀「雛鷹計畫」，一年後選拔出首批九名球員奔美開啟籃球夢，曾凡博便是其一，他很快便成為溫德米爾高中隊的核心球員。2020年ESPN公布的全美高中生排名，曾凡博當時被評為「四星高中生」，創造了中國球員在ESPN高中生排名的歷史紀錄。

曾凡博隨後前往發展聯盟點燃隊，他說他的標準從未變過：始終都是站在離NBA最近的地方。