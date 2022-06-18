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滬爆取錢潮 凌晨2點就排隊 老人們叫苦 「拿點錢像這樣太不像樣了」

中國新聞組／北京18日電
上海居民辦理銀行業務需求大增，許多銀行門口，出現大批老年人排隊情況。(取材自縱相新聞)
上海居民辦理銀行業務需求大增，許多銀行門口，出現大批老年人排隊情況。(取材自縱相新聞)

隨著上海復工復產，居民辦理銀行業務需求大增，許多近期剛恢復運營的銀行網點門口，這幾天都出現大批老年人凌晨就來排隊辦理業務情況，一排就是數小時還不一定辦得成，復工亂象引來批評。銀行方面稱，這是疫情封控造成太多業務積壓所致，即使限號、加班也難消化。上海監管部門已要求銀行延長營業時間、增加人力因應。

上海銀行加速復工復產，不少剛恢復營業的網點迎來了現金業務需求高峰，其中排隊來辦理的老年人最多。縱相新聞報導，由於不少老人不會使用手機，現金支付對不少老人而言仍是生活「剛需」，中國郵政儲蓄銀行徐匯支行為例從6月初開始就有不少老人大排長龍，洋涇營業所前更是凌晨2時就有老人搬來小板凳坐等排號，5時不到就因銀行每天限號40個已「無號」可取。即使如此，他們還是不肯離去繼續排隊，等待著意外的「加號」。

「有不少老人只是線下繳個水電煤費，都要連續幾天來排隊，哪能吃得消？」有老人已經來了三次，頭髮白了，身體又不好還要來回折騰，旁邊的保安也看不下去說，「拿點錢像這樣太不像樣了」。78歲的駱先生說，大家都來辦封控期間沒能處理的銀行業務，比如卡裡幾個月的退休工資沒有領等。加上自動取款機時好時壞，老人們和居民存錢、取錢、轉帳、繳納水電煤費來回折騰好多天還是無法辦理，叫苦不迭。

銀行工作人員臉上也寫滿無奈地說：「就是這40單業務，我們都要天天加班才能做完，延時下班已經成為常態。」中午兩時的休息時間也被正常業務接待填滿。「看著外面排隊的老人，我們真的都不敢停啊！」

郵政儲蓄銀行客服人員表示，由於疫情封控造成太多業務積壓，附近網點數和銀行業務窗口數都不足以應付這麼大的業務量。同時洋涇營業所的ATM機確實老化，設備過熱需要人工干預，已安排人員維修。限號放號的數量幾乎就是每天窗口接待能力的飽和數，也能盡量減少因人員聚集而造成的疫情防控風險。

第一財經報導，對於這一情況，上海銀保監局已要求銀行要做好營業網點服務管理及預案。全力保障營業網點應開盡開，適當延長營業服務時間，適當增加營業窗口和一線工作人員，並加強適老化設施改造等。目前，已有多家國有大行進行了相關調整，主要措施包括延長工作時間，針對老年客群設置專屬通道、增派更多工作人員、網點應開盡開等。

上海居民辦理銀行業務需求大增，許多銀行門口，出現大批老年人排隊情況。(取材自縱相...
上海居民辦理銀行業務需求大增，許多銀行門口，出現大批老年人排隊情況。(取材自縱相新聞)

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