月表有水 嫦五數據揭分布特徵…平均含量僅約30ppm

中國研究團隊實現了國際上首次月表水光譜吸收特徵的就位探測，發現嫦娥五號著陸區月壤中明顯地含有羥基形式的「水」。（取材自央視）

中國嫦娥五號 團隊在「自然通訊」（Nature Communications）線上期刊中，發布重要研究成果。這是國際上首次聯合月球樣品的實驗室分析結果和月表就位探測的光譜數據，為遙感探測數據中水的信號解譯和估算提供地面真值。

央視報導，月球有沒有水存在，一直是研究熱點。嫦娥五號研究團隊提出將著陸器上的月球礦物光譜分析儀光譜範圍拓展到3.2μm，並實現國際上首次月表水光譜吸收特徵的就位探測。

為避免探測器發動機羽流和太陽風轟擊月表時的動態「水」（羥基OH）給就位光譜分析帶來影響，研究團隊選擇在著陸6小時後探測；時間選擇在月面溫度最高（約62~87℃）的近正午，最大限度地揮發月表的動態「水」；光譜測量時月球正處於地球磁場的保護中，屏蔽太陽風，避免了太陽風轟擊產生的動態「水」的因素。

在這種環境下嫦娥五號光譜儀能夠獲得「乾淨」的「水」吸收光譜，經嚴格的校正處理和分析，研究團隊發現嫦娥五號著陸區月壤中明顯地含有羥基形式的「水」，但平均含量較低，僅約30ppm。

目前認為月球「水」的來源主要有三種可能：一是太陽風粒子與月表物質相互作用產生的（動態）羥基物質；二是撞擊月球的彗星或隕石帶來的水和含羥基物質；三是月球原生（內部）水。

月球樣品返回地球後，研究團隊在實驗室光譜分析再次驗證羥基水的明確存在，但「水」的存在形式、含量和來源需要詳細的礦物岩石學分析。

阿波羅月球樣品研究認為，月壤中（撞擊）膠結玻璃的含量是影響月球樣品中「水」含量的重要因素。嫦娥五號月球樣品經分析是一類年輕玄武岩，膠結玻璃含量很少（不足16%），僅為Apollo 11月球樣品的1/3，由此估算嫦娥五號月壤樣品中來自太陽風注入膠結玻璃形成的「水」不多於18ppm。

同時，嫦娥五號著陸區月壤樣品中外來撞擊濺射物非常低，對「水」的貢獻可以忽略。因此嫦娥五號月壤樣品中肯定存在來源於月球內部的原生水。

嫦娥五號月球樣品分析發現至少一種含水礦物——羥基磷灰石，折合樣品羥基水的含量平均約17ppm，證明嫦娥五號月壤樣品中存在來自岩漿結晶過程的「水」，說明「水」在月球晚期岩漿活動過程中不僅存在，而且可能起到了非常重要的作用。